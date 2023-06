"NIKAD SE NISAM POSVAĐAO SA JK" Lukas konačno progovorio o odnosu sa Karleušom: Bili u RATU, a evo šta sad rade kad se SRETNU

Odnos Jelene Karleuše i Ace Lukasa oduvek je bio turbulentan. Poznato je da su njih dvoje bili oduvek čas u miru, čas u teškom sukobu, koji je kulminirao svađom i uvredama na Instagramu prošle godine.

foto: Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić, Nenad Kostić, beta

Oni su se tada posvađali jer je Karleuša stala na stranu Milice Pavlović u aferi "Provereno", dok je Lukas stao na stranu Ane Nikolić, koja je objavila demo-snimak hita koji je snimila njena mlađa koleginica. Verbalni rat je trajao danima. Ipak, sve se promenilo nedavno, kada je sve iznenadila činjenica da je JK zapratila na Instagramu i Anu i Acu.

foto: Nenad Kostić, Damir Dervišagić

Sada je o njihovom odnosu progovorio i sam pevač, koji tvrdi da se s Jelenom, s kojom ima i duetsku pesmu "Bankina", zapravo nikad nije ni posvađao.

- Ja se s Jelenom Karleušom nikad nisam ni posvađao. Mi smo uvek imali neka sporečkanja, ali kad god se vidimo, mi pričamo. Još nijednom se nije desilo da se sretnemo negde, a da se nismo javili jedno drugom. Bez obzira na to šta se desilo pre toga. Inače, mi nemamo takav odnos prijateljstva da se stalno čujemo i viđamo, tako da se mi nismo nikad posvađali. Mi se posle toga nismo sreli, ali garantujem, da smo se sreli - mi bismo se smejali. To što Jelena i ja malo pogani na jeziku, onda se desi da preko medija napravimo neku papazjaniju, i to je to - istakao je Aca u emisiji "Ekskluziv".

foto: Damir Dervišagić, Nenad Kostić

