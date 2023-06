PRVA TRUDNICA U ISTORIJI FINALA ZG SUMIRALA SVOJE UTISKE! Maja priznala šta joj je teško palo, a evo šta kaže za pobednicu!

Još kada se pojavila na sceni u takmičenju za „Zvezde Granda“ svojim sjajnim nastupima Maja Jevtić privukla je pažnju šireg auditorijuma, a kada je objavila da je u blagoslovenom stanju mnogi su sa posebnom pažnjom pratili njene nastupe pitajući se da li će ona moći da nastavi sa svojim učešćem.

Maja ne samo da je uspešno nastavila da gradi svoj muzički put na velikoj Grandovoj sceni, već je briljirala nastupima stigavši do samog finala u kojem je zauzela visoko četvrto mesto. Mlada pevačica i buduća mama sada je progovorila o svojim očekivanjima i kako je spojila trudnoću sa muzičkim takmičenjem.

foto: Printscreen TV Pink

- Više sam nego zadovoljna a u neku ruku sam i iznenađena plasmanom i zauzimanjem četvrtog zavidnog mesta. Ovo je i više nego što sam zapravo očekivala - iskrena je Maja.

Kao prva trudnica koja se pojavila ikada u finalu „Zvezda Granda“ Maja se upisala u istoriju popularnog muzičkog takmičenja.

- Bilo mi je simpatično kada sam saznala tu činjenicu. Ponosna sam na sebe i na svoju bebicu kako smo sve to izgurali. Od četvrtfinala je postajalo i malo teže jer je kako je odmicala trudnoća sve više oduzimala meni energije ali smo nekako zajedno uspeli da sve to prevaziđemo i da dođemo do samog kraja - istakla je Maja.

Finalistkinja je ispričala i kako joj je proticala trudnoća.

foto: Printscreen/Youtube/Zvezde Granda

- U samom početku je bilo tih mučnina, ali zaista je posle sve proticalo bez ikakvih problema. U nekim momentima dok mi stomak nije ovoliko narastao čak sam i zaboravljala da sam trudna jer apsolutno nisam imala nikakve reakcije uobičajene za trudnice - ispričala je Maja.

Ona je nedavno ušla u osmi mesec trudnoće i sa nestrpljenjem iščekuje oslazak u porodilište.

- Lagano koračamo kroz ovaj osmi mesec, približava nam se i porođaj krajem avgusta i radujemo se svemu što dolazi - ne skriva iščekivanje buduća mama.

Urbana legenda glasi kako trudnice žele da konzumiraju kisele krastavčiće, a prva trudnica u istoriji finala „Zvezda Granda“ otkrila je da li je to važilo i za nju.

- Mislim da sam ja jedina trudnica koja uopšte nije tražila krastavac jer ih inače ne volim. Ali sam zato tražila slatkiše koje uvek tražim. Sada su mi se tražili i u većim količinama. Mislim da sam bukvalno sve čokoladice koje su bile u prodavnici kod studija pokupovala. Od mene nije moglo da ostane sigurno ništa - priznala je Maja i naglasila:

- Slatkiši su definitivno moj porok.

foto: Printscreen/Youtube/Zvezde Granda

Maja je ispričala i da je samo finale proticalo neizvesno, ali da trijumf Slavice Angelove koja je osvojila najviše SMS glasova gledalaca za nju nije predstavljao nikakvo iznenađenje.

- Od samog početka nekako smo se Slavica i ja često susretale na snimanjima jer smo bile ista grupa. Ona je mila i draga osoba sa sjajnim glasovnim sposobnostima tako da mislim da je zasluženo osvojila prvo mesto. Drago mi je što je kvalitet na prvom mestu - rekla je Maja.

Takmičarka je otkrila i da među samim finalistima iz njenog ugla nije bilo favorita.

- Bilo je zaista neizvesno, razgovarali smo o tome ali s obzirom da je u finalu mnogo kvalitetnih pevača to zaista nismo mogli da procenimo – ispričala je pevačica.

Ona je otkrila i na koji način je proslavila osvojeno četvrto mesto.

- Sa svojom porodicom i prijateljima sam slavila na bini prvih par minuta i onda smo otišli kući da spavamo, pošto sam ja u drugom stanju i ne dozvoljava mi to da idem bilo gde dalje da bih slavila. Ali kad bebica dođe i kad ja budem u mogućnosti mi ćemo ovo sve jednog dana da proslavimo. I tek ćemo da slavimo, a biće mnogo više razloga, sigurna sam - rekla je Maja.

Nakon završenog finala mlada pevačica će se u potpuno posvetiti najvažnijoj životnoj ulozi, a potom sledi mesto i za muziku.

- Pre svega ću da se odmorim. Već smo pripremili osnovne stvari za bebu, preostale su još samo neke sitnice i spremni smo da dočekanmo naše dete. A posle toga ćemo videti kada ću biti u mogućnosti da se vratim na scenu i da nastavim sa nastupima. Nadam se da me čeka jedan lepi period - iskrena je mlada Zvezda Granda.

foto: Printscreen/TV Pink

Takmičenje u „Zvezdama Granda“ Maja će pamtiti ne samo po osvojenom četvrtom mestu, veći po nečmu mnogo značajnijem.

- Sve moje drage prijatelje iz ovog takmičenja sam već pozvala da dođu i želim da ih ugostim. Zaista sam bogata za mnogo divnih prijateljstava nakon „Zvezda Granda“ Svi su dobrodošli i jedva čekam da nastavimo druženje - rekla je Maja.

Kurir.rs/Grand