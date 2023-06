KREDIT I PROBLEMI SA ŠVAJCARCIMA UPROPASTILI SU JOJ ZDRAVLJE! Zorana o najtežem periodu u životu, a zbog ovoga je ušla u rijaliti!

Zorana Pavić otvorila je dušu o brojnim životnim temama u velikoj ispovesti za domaće medije, a tom prilikom dotakla se i perioda kada je bila u velikim finansijskim problemima.

Pevačica koja se proslavila u grupi „Frenki“, a potom nastavila uspešnu solo karijeru, već decenijama je prisutna na našoj pop sceni. Govorila je, između ostalog, o privatnom životu, dugovima i zdravstvenim problemima.

Kao jedna svestrana ličnost, Zorana Pavić se oprobala i kao voditeljka, bila je i deo rijaliti programa, a nama je otkrila šta je bio glavni motiv za učešće u jednom ovakvom formatu.

„Bio je problem, ja to nikada nisam krila. Jedan kredit koji mi je prilično život zagorčao, u švajcarcima. Ja sam se zbog toga razbolela, ali bukvalno razbolela. Od muke i od stresa, a onda kada se pojavila ta ponuda, rekla sam: ‘ne sviđa mi se to, nije to moja priča, nije nešto gde sebe vidim, ali ako je to u ovom trenutku način da ja izađem iz problema, definitivno – da, i to čestito“, ispričala je Zorana, pa je pojasnila:

„Imala sam problema sa hormonima, sve se tu nešto uzburkalo. Ostala sam četiri meseca u rijalitiju, osvojila četvrto mesto, ali problem nisam rešila. Ali dobro, uopšte se ne kajem. Tamo sam bila vredna, radna. Ljudi su tada mogli i da upoznaju mene. Uprkos svim preprekama i svim napadima, ne kajem se. Samo bih se kajala da nisam nešto preduzela.“

Pavićeva je otkrila o kakvim zdravstvenim problemima je reč.

„Ljudi se isključivo razboljevaju ako im se razboli duša. Tako da odatle kreću sve bolesti. Ono što kažu – ide iz glave. Ako te nešto muči, mora da se reflektuje na neku bolest. Imala sam hormonski poremećaj i sve mi se poremetilo, i tada sam, kada su u pitanju mediji, stavljala periku da me ne slikaju u vrlo jadnom stanju“, ispričala je pevačica.

