IDEM NA TERAPIJE, PILA SAM LEKOVE: Teodora o borbi sa posledicama nasilja, evo da li je stupila u kontakt sa Čorbom nakon raskida!

Teodora Bilanović nakon turbulentne veze sa Milanom Jankovićem Čorbom našla se na sudu, a proces je i dalje u toku.

Naime, njen bivši dečko Čorba, kako ona tvrdi, ju je pretukao, a pored fizičkog nasilja od strane njega, ona je trpela i psihičko zlostavljanje. Pevačica je odlučila da sve iznese u javnost i angažuje advokata.

„Čeka se još uvek suđenje, slučaj stoji tamo i ja samo čekam poziv. Ja sam uvek u strahu i biću u strahu, ne plašim se da sada može nešto da mi bude, ali branim sebe i štitim sebe. Teško mi je bilo da govorim o tome, govorim i sada i govoriću na tu temu jer znam koliko to pomaže žrtvama nasilja i koliko je meni pomagalo kada sam bila u jako teškom stanju. Sa njim nemam nikakav kontakt niti ću imati, on je trenutno na slobodi za dalje ćemo videti.“

„Idem na terapije, to je mentalna higijena i to svako treba da radi, ne treba da bude tabu tema. Neke stvari ne možeš da rešiš sam niti pored porodice. Imala sam i terapiju lekovima, nisam se ja sama odlučila na to, dali su mi to lekari, prosto je tako trebalo.“

Pevačica je nedavno govorila i o detaljima nasilja i šokirala domaću javnost svojim iskustvom.

- Mi smo stalno menjali mesto prebivališta, kako bi on imao moć nada mnom. Kontrolisao mi je telefon, nikome nisam mogla da se javim bez njegovog prisustva. Čula sam se sa kumom, to je bio moj rizik. Nalazila sam hrabrost u samoj sebi. Ja nisam neko ko se lako pomiri sa stvarima, ja sam borac. Moj plan je bio da odem od njega, a da on to ne primeti, da ne shvati kao beg od njega, da ne bih imala problema. To se desilo u oktobru, kad sam otišla u Švedsku. Pitaju se ljudi kad dopuštaš. Kad dođe do prvog udarca, posle preživljavaš, ne biraš. Shvatiće me samo ljudi koji su prošli takve stvari. Ima zabranu prilaska, ali to se ukoreni u tebi. Dovoljno samo da čuješ nečiji tuđi slučaj da ti se osećaj vrati - istakla je Bilanovićeva.

Prijavite nasilje Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da svaki vid nasilja u porodici prijave policiji besplatnim pozivom na broj telefona 0800 100 600 ili 192 koji su sve vreme dostupni. Savetovalište protiv nasilja u porodici - SOS telefon i sigurna kuća 0800-011-011 besplatan poziv radnim danima 10-19 časova, 011 2769-466, radnim danima 10-19 časova, 062 304-560 noću 19-10 časova

