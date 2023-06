OGLASILA SE I ZORICA MARKOVIĆ! Progovorila o Ivanu Marinkoviću i prijavi: Tražila sam meru zabrane prilaska, krivično ga gonim!

Pevačica i bivša zadrugarka Zorica Marković za domaće medije potvrdila je navode da je prijavila policiji nekadašnjeg cimera iz Bele kuće, Ivana Marinkovića.

Zorica je Ivana zvanično prijavila nakon skandala u emisiji ''Narod pita'', u kojoj su zajedno gostovali u noći između 16. i 17. juna. Kako pevačica ističe, ona je odmah te noći tražila mere zabrane prilaska, a podigla je i tužbu protiv Marinkovića.

- Tražila sam meru zabrane prilaska zbog njegovog ponašanja prema meni, takođe ga gonim krivično i po privatnoj tužbi. Tužba se temelji na njegovom nasilničkom ponašanju, pretnjama i uvredama časti i ugleda mojih sinova koji nisu deo rijalitija. Ja sam sve dokumentovala, meni niko ne može da preti, ja se samo Boga bojim - rekla je Zorica i dodala:

- Smatram nedopustivim da mi neko na taj način preti, meni i mojim sinovima. Meni može da preti, ali njima nikada, niko... Ivan nema prava da spominje neke stvari i da se hvata za moje svađe iz Zadruge 2 kad sam ja spomenula njegovo dete. On tada nije ni postojao u životu tog deteta, a sad se na to poziva... On u tom periodu rođeno dete nije ni video, neka kači to mačku o rep. Može nekom drugom da priča to, meni ne. Neka dokaže sve što je rekao - poručila je Markovićeva.

