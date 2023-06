DRAGANA KOSJERINA ZASENILA LEPOTOM U LETNJEM IZDANJU! Spakovala kofere i otišla na odmor, a svi je pitaju samo jedno!

Dragana Kosjerina važi za jednu od najlepših domaćih voditeljki, a taj epitet je opravdala i ovog puta.

foto: Printscreen/RTS

Predah od poslovnih obaveza voditeljka Dragana Kosjerina napravila je na obali mora, gde uživa ovih dana. Gotovo jednako uživaju i njeni pratioci u prizorima koje poznato TV lice deli na društvenim mrežama, budući da Dragana važi za zanosnu crnku na čiju lepotu retko ko ostaje imun.

Ovog puta, voditeljka je pozirala u kratkom teksas šortsu i uskoj crnoj majici, te izmamila mnoge uzdahe, a na drugoj fotografiji u okviru iste objave otkrila je i da na odmoru uživa u čitanju knjiga, i to u delima Meše Selimovića.

Mnoge njene pratioce zanimalo je koja je tačno knjiga u pitanju, a reč je o autobiografskoj knjizi Meše Selimovića "Sjećanja".

Ispod Kosjerinine objave nizali su se i brojni komplimenti na račun izgleda, a na razočarenje mnogih pripadnika jačeg pola, njeno srce je već godinama zauzeto. Draganu je osvojio zgodni stomatolog Bojan Perduv, koji ju je pre nekoliko godina i verio, a voditeljka je jednom prilikom rekla da su se njih dvoje sreli u pravom trenutku.

"U prethodnim vezama se očekivalo bezuslovno prilagođavanje kao dokaz ljubavi i posvećenosti, što nikad ne rezultira srećnim krajem. Jer, kada se partneri prilagode do krajnjih granica, neminovno shvate da nisu više oni ljudi s početka veze. Tek kad dvoje dostignu emotivnu zrelost, što se nama očigledno dogodilo i naišli smo jedno na drugo u pravom trenutku, onda je sve u redu", rekla je Dragana svojevremeno za magazin "Gloria".

Ona je uvek isticala i da joj je partner velika podrška u poslu, kao i da nikada nije osećao teret zbog toga što je ona javna ličnost.

"Iskreno, njemu to nije nikad smetalo. On je baš samosvestan i ambiciozan momak, koji u mom poslu ne vidi ništa sporno, a deo mog posla jeste eksponiranje. On se sa tim nosi na vrlo dobar način. Ništa mu ne smeta. Inače sam vrlo privatna osoba, a on je taj koji me nekad pogura i da mi motivaciju da budem otvorenija", rekla je ranije voditeljka.

Kurir.rs/LepaiSrećna

Bonus video:

00:05 Dragana Kosjerina kao sirena