SKANDALOZNO! Kristijan u supermarketu pokušao da UKRADE autiće i pelene?! Zaustavilo ga obezbeđenje! Svedok otkrio SVE DETALJE

Kristijan Golubović navodno je pre nekoliko dana pokušao da iz jednog supermarketa na Vračaru ukrade dve dečje igračke i pakovanje pelena! Bivšeg robijaša i rijaliti učesnika tada je zaustavilo obezbeđenje, koje ga je pozvalo na stranu, kaže izvor Kurira s lica mesta.

S obzirom na to da su ga prepoznali, na lep način su mu rekli da plati sve što je uzeo iz prodavnice kako ne bi morali da pozovu policiju. On je tada, posramljen, otišao do kase i platio račun naočigled brojnih šokiranih kupaca.

foto: Ana Paunković

Ovo je za Kurir ispričao jedan od svedoka, koji nije mogao da veruje kakvoj bizarnoj situaciji prisustvuje.

- Kristijan u taj supermarket često dolazi jer verovatno i živi tu negde u blizini. Ja ga ne bih ni primetio da se u blizini kasa odjednom nije pojavilo nekoliko osoba iz sekjuritija. Koliko sam uspeo da primetim, problem je nastao jer je pokušao da ukrade dva dečja autića i pelene. Pokušao je da izađe iz prodavnice, a da to ne plati. Tu su ga odmah opkolili ti momci i sigurno su ga i prepoznali, jer su ga više puta oslovili po imenu. Rekli su mu da plati to što je uzeo, jer će u suprotnom biti prinuđeni da pozovu policiju. On je pokušao da izvrda i okrene na šalu. Bilo je baš neprijatno. Ljudi su počeli glasno da komentarišu, a neki i da se smeju. Verovatno je tu scenu neko snimio i telefonom. Kad je video da ne može da se izvuče a da ne plati, gunđajući, posramljen je otišao do kase i platio ceh. Neviđeni blam - poručio nam je svedok događaja.

foto: AP/Frank Augstein

Kako bismo proverili ovu informaciju, naša ekipa otišla je do tog supermarketa. U jednom od lokala koji se nalazi ispred samog ulaza u prodavnicu sreli smo prodavačicu, koja nam je odmah sve potvrdila.

- Tačno je sve, taj dan sam bila u smeni i sve videla. Užas. Mada, Kristijanu to nije prvi put. Negde sam već čitala i da je krao parfeme po drogerijama. Kad to rade poznate ličnosti, šta tek da očekujemo od običnog sveta koji jedva sastavlja kraj sa krajem. Dno dna - poručila nam je rezignirana prodavačica.

Kristijan nam se nije javljao na poznati broj telefona kad smo ga pozvali za komentar.

foto: Nemanja Nikolić

Podsetimo, prošle godine se u medijima pojavio snimak sa sigurnosne kamere parfimerije iz jednog popularnog tržnog centra, na kom se vidi da Golubović krade s police parfem. Na tom snimku se vidi kako Kristijanova devojka Kristina pokazuje na parfem, da bi isti za nekoliko sekundi završio u kesi kod njega. Njih dvoje su opušteno napustili prodavnicu s parfemom, dok su radnici parfimerije na snimku videli kako je ovaj par iz prodavnice izašao bogatiji za skupoceni parfem, koji nisu platili.

- Iskren da budem, volim dve stvari - da kradem i da je*em. Koristim svaku priliku da to radim, ali nisam ukrao. Mediji me pljuju bar jedno 20 godina. Ja jesam lopov, šta i da sam ukrao parfem, ali to je laž - izjavio je Kristijan nakon što su se snimci pojavili u javnosti.

foto: Printscreen, Printscreen/Red Tv

Kurir.rs

Bonus video:

00:37 Kristijan Golubović uzima parfeme sa police u tržnom centru