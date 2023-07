NAŠ POZNATI PEVAČ OPLJAČKAN NA BENZINSKOJ PUMPI! Shvatio da je pokraden tek na naplatnoj rampi, a onda ga radnik DODATNO ŠOKIRAO!

Pevač Jovan Stefanović ispirčao je kako je jednom prilikom bio opkaljačkan na benzinskoj pumpi.

- Putovao sam negde i stao na pumpu da kupim nešto. Vratio sam se u kola i sve je bilo u redu. Dolazim na naplatnu rampu, otvaram novčanik i shvatam da nemam ni dinara. Znači neko je ušao u kola, a ja se ne sećam šta sam tražio na pumpi. Da, setio sam se. do toaleta sam otišao, a novčanik sam ostavio u kolima.

03:13 ZVEZDA GRANDA OŠTRO O KOLEGAMA: SAMI SU KRIVI ŠTO SU DOBILI FLAŠU U GLAVU?! Pevaju o 3 STVARI koje izazivaju nasilje i koje su LAŽ

- Jako pametno - ubacio se Nemanja Stevanović koji je, takođe, gostovao kod Ivana Gajića u emisiji Puls Srbije.

Pevač je ipak uspeo da prođe naplatnu rampu zahvaljujući dobroti radnika.

- Na rampi je, međutim, bio jedan mnogo dobar čovek koji me je pustio. Taj koji me je pokrao je bio neki pošten lopov, jer je ostavio sva dokumenta. Zaista dobar čovek i puno mu hvala za to. Možda da uputimo naravoučenije lopovima da ako već kradu novac imaju milosti i u novčaniku ostave dokumenta vlasnika.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.