PLAČE I PRIZNAJE DA JE U TEŠKOM PSIHIČKOM STANJU! Anđela Đuričić otkrila kada se seli za Beograd, a sa ovim PROBLEMOM se bori

Bivša zadrugarka Anđela Đuričić odgovarala je na pitanja fanova i otkrila sve što je do sada zanimalo publiku rijalitija, a u jednom trenutku se čak i rasplakala.

Anđela je otkrila da se ne oseća psihički dobro nakon izlaska iz "Zadruge".

- Moje raspoloženje varira, iz krajnosti u krajnost. To ste mogli da vidite i u "Zadruzi", samo što sam sada okružena ljudima koje volim, pa je sve drugačije. Prolazim kroz težak period, kao i prethodnih nekoliko meseci, samo što sada imam mogućnost da biram kada ćete da me vidite i možete da me vidite u najboljem izdanju, a da se možda iza toga krije nešto potpuno drugačije - započela je Anđela, pa otkrila da planira da preseli u Beograd, kao i da će tada kupiti kućnog ljubimca.

- Od jeseni počinjem da živim sama u Beogradu. Leto ću provoditi na relaciji Herceg Novi - Beograd. Tada ću kupiti psa, maltezera - otkrila je Đuričićeva, pa sa suzama u očima nastavila.

- Nisam nikada bila previše druželjubiva zbog životnih situacija koje su mi se desile, ali kroz sve što se desilo u "Zadruzi", postala sam mnogo asocijalnija, tako da mislim da će mi pas dobro doći - rekla je Anđela sa knedlom u grlu.

- Nisam se oporavila od svega što mi se desilo. Tek me sada stižu neke stvari. Vreme će učiniti svoje - kazala je drhtavim glasom, a na pitanje da li planira da ponovo uđe u rijaliti, kratko je odgovorila:

- Ne planiram da ponovo uđem u rijaliti, ali neću reći "nikad", jer sve za šta sam u petoj sezoni rekla "nikad", sve mi se desilo.

