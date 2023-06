ANĐELINO NOVO PRIZNANJE IZAZVALO ZABUNU! Đuričićeva šokirala: Roditelji su mi poslali ČESTITKU, ali nije UNETA!

Anđela Đuričić, bivša učesnica "Zadruge 6", progovorila je o odnosu sa roditeljima i njihovom ponašanju tokom trajanja rijalitija, o čemu se dosta spekulisalo.

Anđela je bila na meti bojnih osuda zbog emotivne veze sa zauzetim čovekom, Zvezdanom Slavnićem, sa koji je nedavno raskinula, a tokom njihovog učešća dosta se pričalo o tome šta njeni roditelji misle o tom odnosu.

Brojne spekulacije da su Anđelini roditelji razočarani u svoju ćerku, da zbog sramote prodaju kuću i sele se iz rodnog grada, pa čak i da je se odriču podgrejala je činjenica da Đuričićeva jedina nije dobila čestitku od svoje porodice.

Ipak, istina je, kako bivša zadrugarka tvrdi, potpuno drugačija. Naime, po njenim rečima, porodica je čestitku poslala, ali ona nikada nije stigla u Belu kuću.

- U emisiji "Narod pita" se javila tvoja drugarica i izjavila da su tvoji roditelji poslali čestitku, ali da to nije unešeno - glasila je jedna od poruka Anđelinog fana.

- Hajde da malo pričamo o tome. Da, to je istina. Iskreno, nijedna moja drugarica se nije javila u emisiji. Da li je ta osoba ovo samo pogodila ne znam, ne znam odakle joj to, ali to je istina. Moji roditelji su meni poslali čestitku za Matorin rođendan, ali ta čestitka nije uneta, iako je naglašeno da se čestitke od porodice uvek unose. Meni iz nekog razloga ta prva čestitka nije uneta, već mi je uneta druga koju su poslali, 6. maja, za moju slavu. Ne znam koji je razlog tome, ja sam bila jako loše tih dana, imala sam teške životne situacije i proživljavala sam nervne slomove tada. Oni su čestitku poslali, ali je ja isam dobila tada, Za Matorin rođendan, već sam dobila sledeću - tvrdi Anđela.

