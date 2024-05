TRAVELLANDOVA HIT PONUDA LETNJIH ARANŽMANA: Grčki hoteli po ceni apartmana!

Pronalaženje kvalitetnog smeštaja po pristupačnim cenama često je poput potrage za blagom. Međutim, u agenciji "Travelland" veruju da svako zaslužuje da iskusi pravi luksuz po ceni koja neće opteretiti vaš budžet.

Neodoljiva ponuda all inclusive hotela po ceni koja je pristupačna kao smeštaj u apartmanu, stupila ja na snagu. Zamislite sebe kako se opuštate na belim peščanim plažama, dok vas okružuje beskrajno plavo more, a sve to uz vrhunsku uslugu i neograničeni pristup kulinarskim delikatesama. To se zove odmor na grčki način!

GRČKA, zemlja bogate istorije, ukusne kuhinje i gostoljubivih ljudi, idealna je destinacija za savršen letnji odmor. Potraga za dobrim i kvalitetnim smeštajem je počela. Odnos cene i kvaliteta usluga je veoma važan i taj savršen balans pronašli smo među ponudama agencije “Travelland” koje prednost daju hotelskom smeštaju. Izdvajamo nekoliko hotela koji su stekli reputaciju kao odličan izbor prema recenzijama iskusnih putnika.

Hotel Delphi Beach 4* predstavlja pravo čudo na obali kristalno čistog Egejskog mora, smešten tek 2,5 km od slikovitog ribarskog sela Erateini. Ova ekskluzivna destinacija, između Galaksidija i Nafpaktosa, pruža neodoljivu kombinaciju netaknute prirode i tradicionalnog grčkog šarma. Bez obzira da li ste u društvu porodice, partnera ili prijatelja, ovaj hotel će vas osvojiti svojom raskošnom lepotom, besprekornom udobnošću i neponovljivom gostoljubivošću. Sa sniženim cenama i popustom do 26%, rezervišite svoje mesto već sada.

Zamislite sebe kako se probuđujete uz zvuk talasa koji miluje obalu, dok sunce lagano izranja iznad beskrajnog Egejskog mora. Ovo nije san - ovo je realnost u renoviranom hotelu Santa Beach 4*, vašem kutku raja na obali Halkidikija. Smešten u slikovitom mestu Agia Triada, ovaj dragulj nalazi se na samo korak od Soluna i obale Halkidikija. Hotel nudi izuzetnu udobnost i jednostavan pristup za putnike iz svih pravaca. Vaša oaza na obali je udaljena samo nekoliko koraka. Dok se sunčate na belom pesku, uživajte u beskrajnom plavetnilu mora. Ležaljke i suncobrani su dostupni uz dodatnu naplatu za potpuno opuštanje. Prepustite se čarima polupansiona sa bogatim švedskim stolom, gde vas očekuju vrhunski specijaliteti za doručak i večeru, sasvim po vašem ukusu.

U blizini slikovitog sela Kriopigi, istoimeni hotel Kriopigi 4* je idealan izbor za porodični odmor, nudeći prelep panoramski pogled na zaliv Toroneos, okružen šumom i maslinjacima. Hotel nudi širok spektar sadržaja, uključujući 24-satnu recepciju, lift, dostupnost lekara na poziv, parking, besplatan wi-fi u sobama i javnim prostorijama, restoran, a la carte restoran, barove (lounge bar, bar pored bazena), igralište za decu, animaciju za najmlađe, bazen, poseban bazen za decu, večernju animaciju, teretanu, stoni tenis, SPA & Wellness centar… Usluga u hotelu je All inclusive.

Smestivši se na izvanrednoj lokaciji, tik uz glavni put koji spaja Hanioti i Pefkohori, Hanioti hotel Grand Victoria 3* se ističe kao skromno, ali šarmantno utočište koje obiluje raznim mogućnostima. Ovaj hotel zauzima povoljan položaj na istočnom delu poluostrva Kassandra, samo 500 metara udaljen od centra živopisnog mesta Hanioti i na svega 350 metara od prelepe peščane plaže. Usluga u hotelu je polupansionska. Aktuelan je popust do 35% za boravak tokom leta.

Sa savršenom lokacijom, upravo u srcu kosmopolitskog sela Hanioti i na udaljenosti od svega 80 metara od čarobne plaže, hotel Hanioti Melathron 4* je prava oaza mira i udobnosti.

Hotel je doslovno korak od gradskog trga, što vam omogućava da lako istražujete sve čari ovog živopisnog mesta. Sa udaljenošću od samo 5 km od Polihrona i Pefkohorija, te oko 100 km od aerodroma u Solunu, lokacija je idealna za istraživanje ovog magičnog dela Grčke.

Svi zainteresovani za aranžmane mogu izvršiti rezervacije mesta na adresi Dobračina 43, u Beogradu. Poslovnica radi radnim danima od 09-20h, subotom od 09-16h, ali i nedeljom od 10-17h. Za najaktuelnije ponude i važne informacije, agenciju “Travelland” možete zapratiti i na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

