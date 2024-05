NIKOLA OTVORIO DUŠU POSLE OSVAJANJA MVP TITULE: Otvoreno pričao O SVEMU, a onda otkrio zbog čega svaki dan nosi majicu "BRATE"

Srpski košarkaš Nikola Jokić treći put u karijeri dobio je MVP nagradu za najkorisnijeg igrača u NBA ligi.

Nakon osvajanja prestižnog priznanja srpski as je održao konferenciju za medije na kojoj je odgovarao na brojna pitanja znatiželjnih novinara.

"Da budem iskren, svidelo mi se prošle godine da ne dobijem MVP titulu i da osvojim prsten, to je mnogo bolje. Ali, znaš, ne znam šta da kažem. To je putovanje, to je proces. To je poverenje u svoje saigrače, saigrači veruju u tebe. To je samo ceo kolektivni napor koji me je stavio ispred svetla reflektora, i ja sam nekako taj tip koji je ispred, ali iza mene je mnogo ljudi, igrača, trenera, razvojnih trenera, medicinskog osoblja, porodice, naravno i vi to ne vidite, a ja sam samo jedan od njih", rekao je Nikola.

Nikola, šta je za tebe nadmetanje u NBA?

"Mislim, to je osećaj da se takmičiš na visokom nivou, da se takmičiš protiv najboljih u ligi, da se takmičiš protiv najboljih trenera, da se takmičiš u težem okruženju, znaš, samo gubiš utakmice, pobeđuješ, stičeš iskustvo, samo je bitno biti tu u velikim trenucima i velikim utakmicama", rekao je Jokić.

Nikola, znaš, znam da ne voliš da razmišljaš o ovome, ali ti si sada jedan od devet momaka koji su osvojili tri MVP trofeja, i znaš, u stvarno si dobrom društvu. Da li će ikada doći do tačke u kojoj zastanete i pomislite, o moj Bože, ja sam jedan od devet momaka u istoriji NBA koji su ovo uradili?

"Upravo sam to rekao. Mislim, kada sam pobedio prvi put, mislio sam, u redu, ovo je kul, ovo je lepo. Kada sam pobedio drugi put, lista je bila mnogo kraća, a sada je lista nekako kratka, kratka. Tako da sam srećan što sam deo tih momaka, te grupe momaka, što nije loša grupa momaka, zar ne? Dakle, kao što sam rekao, mislim da je to nasleđe za posle karijere, i, znate, mislim da ću biti ponosniji na sebe posle karijere nego sada".

Nikola, znam da si upravo rekao, govoriš o nasleđu nakon karijere, ali da li je to što si otac promenio način na koji uopšte gledaš na nasleđe?

"Da, na dobar način. Košarka ne znači mnogo, a, znate, verovatno i meni to pomaže. Znaš, to je posao. To je stvar koja mi se, naravno, sviđa. Volim to da radim, da igram ovu igru, sve što prati to. Da, biti otac, to znači da ne igraš samo za sebe ili samo za saigrače koje imaš, kao momke iza sebe. Možda kada odrasteš, ne želiš da gledaju tvoje video snimke ili bilo šta drugo i kažu da si loš ili tako nešto. Nadam se da moći da pričam o sr***ima kada moje dete ili moji nećaci porastu. Tako da ću biti kul deda."

Nikola, upravo ovde Deki mi je jednom rekao da mu je više stalo do toga ko si postao kao osoba nego kao igrač.

"Uvek samo to o njemu govorio prijateljima, ne u medijima. On je bio naš porodični prijatelj. On mi mnogo više znači sada i značio mi je više u periodu kada mi nije bio trener. On je uvek bio u mojoj kući kada je bio ovde, dok je bio u Golden Stejtu, to je bilo stvarno kvalitetno prijateljstvo sa puno iskrenosti između nas. Mislim da je Deki momak kog uvek želiš da imaš uz sebe kao prijatelja, on je neko ko će ti reći kako stvari zaista stoje, bez laži i pokušaja da se išta sakrije", rekao je Nikola i osvrnuo se na majicu sa natpisom "brate" koju često ima na sebi.

"Ovu majicu nosim skoro svaki dan, posebno kada sam na treningu. Deki je momak koji mi je dao slobodu. Pokazao mi je kako treba da radite stvari. Trenirajte, glumite, vežbajte. Verovao mi je mnogo i mogu samo da mu kažem hvala", oktrio je Nikola.

Kurir sport/J.M./Blic

00:24 Nikola Jokić pred meč protiv Klipersa