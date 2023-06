DRAMA U LAJVU! Šavija krenula BRUTALNO na Zvezdana Slavnića, Ana je IZBACILA: Nećemo na tu temu!

Ana Ćurčić, drugoplasirana učesnica šeste sezone Zadruge, držala je lajv strim na Instagram profilu, gde je pričala sa Natašom Šavijom, starletom koja se našla u medijskom epicentru kada je optužila bivšeg zadrugara Stefana Karića da ju je navodno pretukao i naneo joj teške telesne povrede.

Karić je zbog ovih optužbi u pritvoru bio mesec dana, a nakon izjašnjavanja pred tužilaštvom je pušten kući.

Nataša je otkrila i da joj se sprema još jedna operacija koja će joj ispraviti oko koje je operisano pod otokom, zbog čega je došlo do komplikacija.

Potom je Šavija pitala Anu kako je ona, pokušavajući da navede priču na Zvezdana Slavnića, ali je Ćurčićeva burno reagovala i prekinula temu o bivšem partneru:

- Kako si ti? - pitala je.

- Dobro, čekam sada da se preselim i sve će biti bolje - rekla je Ana.

- Ja stvarno ne znam ne kapiram ljude koji tebe pljuju. Je l' smem to ovde u lajvu da kažem, što sam tebi rekla? Za Zvezdana - rekla je Šavija.

- Ma nećemo na tu temu više, bilo-prošlo. Ne ponovilo se - rekla je Ana kroz osmeh.

- Ne mene bi iznerviralo, vidi da si ti kontradiktorna, ovakva, onakva, crno na belo ima da je on tebe psihički maltretirao. Ja sam sada jako osetljiva na tu temu, majke mi. Zato što se prvi put sada susrećem sa tim stvarima. To se tamo videlo, da je on tebe, naravno nije smeo da ti fizički nešto uradi zato što je već bilo reči o tome da je kao bilo fizičkog nasilja. Između četiri zida. Videlo se da te je psihički maltretirao. Ali je fizički maltretirao Anđelu. - rekla je Šavija.

- Da, ali neću o tome sada. Ništa o tome nećemo sad - prekinula je Ana.

- Dobro, nema veze, samo da ja to kažem, eto - rekla je Nataša.

- Da si najgora na svetu, to niko nema pravo da radi - nastavila je.

- Ali sada ćemo neke vedrije teme. Videli smo te, ja ne znam kako da te ja isključim da bih ja nastavila lajv.

