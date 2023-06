NAKON OGLAŠAVANJA DUŠICE JAKOVLJEVIĆ ANĐELA POVUKLA RUČNU: Došlo je do nesporazuma...

Voditeljka Dušica Jakovljević je u emisiji prokomentarisala navodnu fotografiju Anđele Đuričić u toplesu, koja je zapravo bila fotomontaža, a diskvalifikovanoj učesnici "Zadruge 6" nimalo se nije dopalo ono što je čula o sebi.

foto: Petar Aleksić, Nenad Kostić

Dušica Jakovljević se, naime, šokirala dok je gledala spornu sliku, a njen gost Lepi Mića nadovezao se, te su zajedno u programu uživo pežorativno komentarisali ponašanje Anđele Đuričić nakon raskida sa Zvezdanom Slavnićem.

- Tek napolju se videlo koliko ona nije imala profesionalan odnos prema meni kao prema zadrugaru, nego je lečila lične frustracije na meni. Ne znam koji je razlog tome. Neprofesionalno je da na televiziji sa nacionalnom frekvencijom jedna voditeljka uzme fotografiju sa mog Instagram naloga, ali je ista objavljena i na nekom drugom nalogu i sa tog profila je napisana poruka: Pozdrav za porodicu Slavnić i Ćurčić. To je verovatno bila sprdnja sa tog profila. Ona je to predstavila kao da sam ja to lično objavila sa svog Instagrama uz tu poruku. To me je jako iznenadilo zbog toga što je ona neko ko se predstavlja da 20 godina radi taj posao - navela je danas Anđela za "24sedam", pa dodala:

foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Ne treba da se služi lažima na televiziji sa nacionalnom frekvencijom. Svako govori o sebi, a ona je tu rekla mnogo više o sebi nego o meni. Opet ja ne bih puno pričala o njoj, ali ako me bude vukla za jezik, moraću malo da ga razvežem i kažem šta ona radi i čime se bavi i zašto leči te frustracije na meni. Čula sam da voli muškarce zadrugare, tako da neka se pozabavi time šta radi u slobodno vreme da ja ne bih kačila slike čime se bavi i šta radi. Ne bih joj ostala dužna da me još jednom sa lažnim informacijama spomene, jer stvarno nikoga ne diram. Ovo su mi strašne stvari, toliko da sam spremna da nekoga lično raskrinkam.

foto: Printscreen

- Ja nisam učesnik "Zadruge" i ne želim da komentarišem zadrugare. Mi smo u emisiji dobili tu informaciju, ukoliko nije sa Anđelinog profila ja se zaista izvinjavam, to je bila informacija koju smo u tom trenutku dobili. Dakle, u tom momentu nismo znali da je reč o fotomontaži, ja sam to kasnije videla, prosledili su mi neki ljudi na Instagramu, tako da... Potkrade se nekada i greška. Inače pomenutu fotografiju su meni pokazali, ja sam reagovala na ono što sam videla, tako da nisam je ja objavila, niti sam je ja bilo gde plasirala. Ja sam samo reagovala na ono što sam videla, a Anđeli želim sve najbolje - rekla je Dušica za "Espreso".

foto: M.M./ATAImages

Anđela se sad još jednom oglasila ovim povodom, ovog puta na Instagramu.

- Došlo je do nesporazuma oko moje izjave za Dušicu. Naime, moj odgovor je usledio nakon njihovog bespotrebnog pljuvanja po meni u emisiji koju Dušica vodi. Verujem da nije bilo zle namere sa njene strane, kao što nema ni zle namere sa moje strane prema njoj - navela je ona.

foto: Printskrin/Instagram

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

00:40 Evo gde je osvanula Anđela Đuričić