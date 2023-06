PROVALJENI!? ANĐELA I ZVEZDAN NIKADA NISU NI RASKIDALI?! Da li je ovo dokaz da OBMANJUJU javnost, jedno ih je ODALO

Anđela Đuričić, bivša rijaliti učesnica, na svom Instagram profilu objavila je fotografiju sa buketom cveća i plišanom igračkom, koje je dobila od "tajnog obožavaoca".

Đuričićeva trenutno uživa na Crnogorskom primorju, a na društvenim mrežama redovno objavljuje fotografije. Iako je njeno učešće u poslednjoj sezoni Pinkovog rijalitija bilo skandalozno, Anđela i dalje ima veliki broj obožavaoca, a jedan joj je, prema njenim rečima, poklonio buket cveća i plišanu igračku.

- I tako me zove nepoznat broj danas i kaže da ima dostavu za mene... Direktno ispred kuće. Porukica je anonimna. Hvala tajnom obožavaocu na iznenađenju - napisala je Anđela u opisu fotke koja je izazvala brojne reakcije.

"Koliko jadna možeš biti? Dostavljeno direkt ispred kuće i onda to nosiš okolo i u restoran", "Ne terajte devojku da ide kod Zvezdana neka sluša svoje roditelje. Ko je voli nikad joj njega ne bi poželeo!", "Devojko ne blamiraj se", "Kako poziv i dostava ispred kuće kada je fotka iz restorana?", "Neko ti dostavi direktno ispred kuće, a ti uzmeš buket pa ga ceo dan nosas po restoranima i slično? Ahahaha", "" - bili su samo neki od komentara na ovu fotografiju, ali su mnogi posumnjali da iza ovih poklona stoji Zvezdan Slavnić kojeg je Anđela ostavila, a koji je priznao da njihov raskid možda nije konačan.

Takođe, veliki broj gledalaca "Zadruge" smatra da par nikada nije ni raskidao, te da je sve marketinški trik.

"Bacaju ljudima prašinu u oči a 100% su zajedno. Ona bez njega ne može a on bez novca ne može.. Tako da, jedno sa drugim ide nekako", "Ja i dalje ne verujem da su raskinuli. I dalje mislim da je to sve dogovor radi reklame, popularnosti, trendinga. Ne verujem im ništa", "Zvezdan Slavnić je jedan, ne da on svoju Anđu nikome, možete da pišete svašta, ali mesečnica je danas", "Znamo da je Zvezdan", "Helga u njoj bi raščupala ovaj buket u sekundi da ne zna ko je poslao. Prema tome, baj", "To je Zvezdan 1000%" - ređali su se komentari, a šta je istina, ostaje nam da saznamo.

kurir.rs/informer

