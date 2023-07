NIJE UZEO PELENE NEGO ŽENSKE ULOŠKE: Kristijan Golubović oglasio se o krađi u supermarketu! KRADUCKANJE MU HOBI

Kristijan Golubović uhvaćen u krađi u supermarketu kada je navodno pokuša da ukrade dečje igračke i pakovanje pelena, a sad se oglasio i sam vinovnik priče.

- Naša kolica za bebu koštaju 250.000 dinara, pa neka potraže da li sam i gde i njih ukrao?! Nisu u pitanju ni autići, ni pelene, a u obezbeđenju su sve moji poznanici. Robija od 14 i po godina zbog izjave nepoznate osobe, prodavačice ili prolaznice?! - rekao je Kristijan.

- Inače kada smo sa malim u prodavnici i počne da se vrpolji u kolicima, ja mu lično u ruke dam bilo šta da ga zainteresujem sa nečim. Bili su to ženski ulošci (zelena kutijica) koju je posle izbacio negde pored voća, i ja sam digao frku da sam ostavio tu i tu, i da to neću platiti, jer to nisam ni kupovao, niko ništa nije ukrao ili uzeo namerno! Nikada nisam osporavao da volim da ukradem sitnice čisto iz sprdnje, uspomena na jako stare dane, ali da kradem autiće i pelene za dete, to je nije istina - rekao je Golubović.

