ELENA KITIĆ NAPRAVILA HAOS DRASTIČNOM PROMENOM! Iz vatrene crnke prešla u PLAVUŠE, ovu transformaciju NIKO nije očekivao!

Ćerka estradnog para, Marte Savić i Mileta Kitić, pevačica Elena Kitić, poznata je kao jedna od atraktivnijih dama sa javne scene, koja privlači pažnju gde god se pojavi.

Pevačica više nije toliko aktivna na društvenim mrežama, zbog čega se brojni fanovi raduju svakoj njenoj novoj objavi. Elena neretko menja svoj stil, a sada se na Instagramu pohvalila novom frizurom.

foto: Printscreen Instagram

Naime, sve je iznenadila fotografija plave Elene, kojoj je duga crna kosa zaštitni znak. Fanovi su diskutovali o čemu se radi, a novim nizom fotografija, pevačica je otkrila da je u pitanju perika, te da je i dalje ona stara.

Međutim, mnogi su bili oduševljeni novim imidžom, pa nije isključeno da uskoro zaista promeni boju kose, dok ima i onih kojima se ova promena nije dopala.

foto: Printskrin/Instagram

"Brutalno ti stoji", "Bolje ti stoji crna kosa, nikako nemoj u plavuše", "Moderna je frizura i baš ide uz tvoj stil", "Atraktivno i zanimljivo", "Bezlična je ova boja, crna je vatrena", nizali su se komentari.

Podsetimo, pevačica Elena Kitić, naslednica estradnog para Mileta Kitića i Marte Savić, već neko vreme uživa u vezi sa reperom Mihailom Miksom Vujićem.

foto: Printskrin Instagram

Elena je, inače, navodno Frana Pujasa ostavila zbog producenta i muzičara Mihaila Vujića, koji je poznatiji pod umetničkim imenom Miksa. Ona je svoju vezu sa Mihailom započela dok je Pujas još bio u rijalitiju, a čim je iz njega izašao, čuli su se telefonom i tada mu je ona rekla da je najbolje da raskinu, ali i da ima novog dečka.

- Elena i Miksa su nerazdvojni. Oni se poznaju odavno, prvo su bili samo prijatelji, a tek su kasnije sevnule varnice između njih. On je nju pratio i na nastupima. Smuvali su se dok je Fran bio u "Zadruzi", a kad je izašao, to mu je i rekla. Ona se odavno ohladila od njega, ali nije znala kako to da mu kaže, a veza sa Miksom je bila savršen razlog za to da s njim prekine kontakt - prenosi "Kurir".

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

00:15 MILETOVA NASLEDNICA ZAVELA JAČI POL KOMBINACIJOM KOJA OTKRIVA MNOGO: Elena Kitić otkrila grudi, stomak i zategnutu ZADNJICU!