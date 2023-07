ABRONOŠA VAM OTKRIVA! Njanjava i Opasnice u sukobu zbog Velikog, Muta poveo ženu i švalerku na odmor

Konačno su prestale ove letnje kiše da liju. Dosadile i bogu i narodu. Sunce sija, ali tračevi padaju li padaju. Tako i treba. Ja sam vam se, drage moje, vratila sa odmora, a i dok sam uživala na vrelom pesku i u slanoj vodi, saznavala sam nove afere. Krenućemo od jednog žestokog momka. Zvaćemo ga Veliki. Krupan čovek, a poželjan. E, dve voditeljke, prijateljice, umalo se ne potukoše zbog njega. Evo šta se desilo. Jedna radi na nacionalnoj frekvenciji, druga na "kablu". Jednu ćemo zvati Njanjava, drugu Opasnica. Dešava se to da je Opasnica u šemi sa Velikim, pa je želela da vidi da li je švaler, te mu je namestila Njanjavu. Ona se primila na Velikog, a bogami i on na nju. Opasnica, iako je posumnjala, tek je juče saznala da je Veliki startovao koleginicu i da nije nimalo imun na nju. Opasnica je toliko poludela da prijateljici sprema osvetu. Biće tu velikog belaja. Veliki je vešt manipulator, pa pokušava da se izvuče, ali mu ne polazi za rukom. Opasnica je čvrsto rešila da se raskanta sa njim za sva vremena, ali Njanjava je već našla novu kombinaciju. Ide ona na letovanje sa bogatašem, kojeg će finansijski skroz da uništi. To Opasnica čeka samo da otputuju, pa da javi njegovoj ženi koga je poveo na more sa sobom i da joj se na taj način osveti što se guzila i zavodila Velikog. Polako, biće tu još skandala kako stvari stoje.

A do tada, mi idemo malo do Crne Gore. Na primorju su letnje šeme uveliko u toku. Poznati sportista poveo i ženu i ljubavnicu na odmor. Žena je smeštena u luks hotelu sa decom, a ova druga u de luks rizortu. Njega ćemo da zovemo Muta. On paradira na relaciji Porto Novi - Budva. Pre podne porodično, posle podne švalerski. Tako to ide. I to se ne bi ni saznalo da ljubavnica nije na mreže postavila fotografije kako uživa u najskupljem delu primorja. Kako to biva, drugarice su odmah povezale ko to sve plaća, a naročito kada su videle da mu je i zakonita supruga 30 kilometara dalje. Muta pojma nema da ljubavnica plete mrežu kako bi žena saznala, već je uveren da je šmeker i da samo on ume kvalitetno da sedi na dve stolice. I njega će puno da košta ova letnja igranka, naročito ako se zajedno pojave u istom restoranu na večeri. To čekamo ovog vikenda.

