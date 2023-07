MRAČNA PROŠLOST FILIPA CARA! U Crikvenici važi za opasnog momka, a iza sebe ima hapšenje, tuče, skandale, kiretažu bivše devojke..

Učesnik rijalitija "Zadruga" Filip Car redovno je u žiži javnosti zbog svojih sukoba, turbulentnih ljubavnih odnosa i skandalima, ali često je na meti raznih nagađanja i spekulacija kada je njegov život u pitanju pre ulaska u rijaliti.

foto: Printscreen Zadruga

Filip Car dolazi iz Crkvenice, mesta pored Rijeke, rođen je 14.09.1993. a radio je kao obezbeđenje u klubovima.

Za sebe je pred ulazak u rijaliti rekao da važi za "opasnog momka" koji ima burnu prošlost.

Filip je nekoliko meseci proveo u Hrvatskoj u zatvoru, a pušten je da se brani sa slobode, što je on iskoristio da pobegne u Srbiju. Dobio je 10 meseci zatvorske kazne na koju je uslov tri godine, ali sada kada je promenio advokata navodno će se žaliti na presudu. Kontraverznom Hrvatu ovo nije prvo krivično delo i presuda suda po kojoj je kriv. Navodno njemu je trenutno najbitnije da reši aktuelni spor zbog kog ne može da se vrati u domovinu - pisali su mediji ranije.

Za sebe je, takođe, rekao da je "crna ovca" u porodici, jer je znao često da pravi probleme od kojih su svi ludeli.

foto: Pritnscreen

Podsetimo, sa svojim devojkama imao je nebrojeno svađa, a nije ga bilo sramota da ih pljuje i najgnusnije vređa, kao i da sa njima javno ima intimne odnose. Takođe je u nekoliko navrata bio je na ivici fizičkog obračuna, a takođe mnogi pamte kada je učesniku rijalitija Ademiru Pelešu slomio vilicu.

foto: Sonja Spasić, Damir Dervišagić

Na Dalilino pitanje "da li je neka njegova devojka bila trudna", Filip je bio iskren i tada iznenadio sve odgovorom:

- Da, jedna je imala spontani, druga je htela da abortira, treća ostane trudna a ja bio u nekom drugom filmu živeo sam ludo i brzo, nisam bio u dobro filmu. Ona je imala dvoje dece od pre, mi se nešto posvađali, ona je tvrdila da je ne bih bio ozbiljan, ona neće moći da funkcioniše, predstavila je to kao da sam ja sa njom zbog se*sualnog odnosa, a ja nisam bio takav. Preselili se 25 kilometara od kuće, da bih plaćao stan. Bio sam u takvoj priči - rekao je tada Car.

foto: Printscreen

- Bio sam u takvoj priči da kada mi zazvoni telefon da moram da idem. Jedan dan dolazim, vidim da nema stvari ništa, od druga uzmem telefon vidim da je ona na stori ubacila pesmu snima da ide preko granice, drugi dan ne mogu da je dobijem. Treći dan me zove Barbara, kaže mi da je ona u ku*cu, kaže mi da je njena odluka da abortira, ja joj poslao pare i to je to. Posle smo bili opet zajedno, ali ništa od toga. Mene hapsila policija i otišao u ku*ac. Sudbina me nije htela. Moja majka je strašno bila protiv nje - dodao je on.

Kurir.rs/Alo

Bonus video:

00:15 Filip Car se veseli uz srpske pesme