"JOŠ JEDNA U NIZU KONTRADIKTORNOSTI" Milena Kačavenda oplela po kumi Ani: Plašim se susreta sa Bulićevom ženom, PREKRSTIĆU SE

Milena Kačavenda, kuma Ane Ćurčić i prijateljica Ace Bulića, oglasila se za medije prvi put nakon što su njih dvoje noćas u "Narod pita" obelodanili da su zajedno!

Njih dvoje su, podsetimo, govorili da su bili zajedno pre mnogo godina, u mladosti, a da ih sada vezuje isključivo prijateljstvo protiv kojeg Bulićeva žena nema ništa protiv, naprotiv. Ispostavilo se, zapravo, da je Bulić ostavio ženu zarad Ćurčićeve, od koje se ne odvaja nakon njenog izlaska iz "Zadruge", dok nakon nekoliko medijskih razmirica, Ana sa kumom Milenom Kačavendom, koja ju je branila i štitila tokom trajanja "Zadruge", gotovo da nema kontakt, kao ni Aca.

Iako su se ograđivali od kume nakon Aninog izlaska, nadimak kuma je ipak imao svrhu, kuma spajalica “i okolo salata”. Na stotine ljudi mi je čestitalo na Instagramu kumstvo, iako sam ja kuma nacionale, a ne lokale, i kumovati neću. Nisam sanjala... Ako su u vezi bili pre obelodanjivanja, svakako sada mi je jasno zašto su se distancirali od mene, jer se ja sa ovim ne bih složila - istakla je za Pink.rs Kačavenda, koja smatra da je Ana ovim sebi ponovo zadala auto gol.

- Još jedna u nizu kontradiktornosti Ane, međutim smatram da se ovim zakopala do kraja apropo priča o prevarama i ostavljenim ženama, obzirom na to da je do juče hvalila Acinu suprugu. Ne želim ni da mislim kako ću se osećati kada sretnem Acinu ženu, prekrstiću se u "kuma budala "par ekselans". S obzirom na to da je Ana izjavila da ja ulazim u "Zadrugu elita", valjda ona zna bolje od mene, mislim da je mlaka njihova španska sapunjara za ulazak, gledaocima je sve jasno kao dan. Želim im svu sreću - poručila je Kačavenda.

Kurir.rs/ Pink.rs

