PRVA ISPOVEST MIKINOG I GIBINOG BRATA: Prvi sam otkrio da vole da se OBLAČE KAO ŽENE! A tek šta sam im sve našao u SOBI (FOTO)

Prilikom posete Radetu i Radi Vasić u selu Mala Plana kod Prokuplja, u njihovoj porodičnoj kući sreli smo i Mikinog i Gibinog rođenog brata, koji se do sada nije oglašavao u medijima.

Brat je za Kurir izneo svoju stranu priče, te nam je otkrio da je upravo on bio taj koji je otkrio da njegova braća više naginju ženskom polu, o čemu je odmah obavestio svoje roditelje.

foto: Privatna arhiva

- Mnogo sam se protivio, meni je to bilo užasno i nenormalno. Pokušao sam da pričam sa njima o tome i da ih odgovorim, ali one to nisu htele. Video sam da to nešto nije u redu. Kad su već napunile 16-17 godina, video sam da je to postalo ozbiljno. Otac i majka su im branili, nisu mi verovali da su čudni i kad sam im rekao šta sam video... Ulazio sam im u sobu kad nisu bili tu i imao sam svašta da vidim tamo: i ženske kose i nokte, haljine. Oblačile su se tajno, našao sam im i slike. Posle su se pravdale majci da je to sve od njihove sestre, a ne njihovo. Meni to nikad nisu htele da priznaju direktno - ispričao nam je prilično stidljivo brat Ivane i Ane, koji je sada u dobrim odnosima sa njima.

foto: Privatna arhiva

Podsetimo, Rada nam je ispričala da partneri Ane i Ivane i dalje ne znaju da su oni promenili pol, te da se plaši da oni to ne saznaju iz medije i da se zbog toga ne razvedu od njihovih ćerki.

foto: Privatna arhiva

- Obe imaju partnere. Ivana se udala za biznismena, on je stariji. Ima oko 40 godina. Ana ima dečka, sad žive zajedno. On je auto-mehaničar u "Mercedesu". Isto su godište. Njega nismo upoznale, samo preko video-poziva. Ana hoće da vidi kako je kad žive zajedno, ako to uspe, oni će se venčati. Pokazaću vam zeta, ali nemojte da mu pokažete baš celo lice. Neko će videti u Nemačkoj, pa će mu pokazati. Belaj bi nastao. On malo razume srpski, ali tamo ima puno naših, to će se brzo saznati. Samo mi fali da se razvedu zbog mene. On ne zna da je Ivana bila muškarac i da je promenila pol. To mu nikad nije rekla. Otkad su se oni upoznali, moja ćera je žena i ima vaginu. Nije mu palo na pamet da je bila muško. Isti je slučaj i sa Anom. Eto, to je glavni razlog - priznala nam je Rada.

foto: Privatna arhiva

Kurir.rs/A. Panić

