EKSKLUZIVNO! Ovo je Gibin muž! Vasići priznali: Ako zet sazna da je Ivana PROMENILA POL i da je bila muško, odmah će se RAZVESTI!

U jeku priča o teškoj materijalnoj situaciji u kojoj se trenutno nalaze Rade i Rada Vasić, naša ekipa posetila je njihov porodični dom u selu Mala Plana blizu Prokuplja.

Bivše rijaliti zvezde su nas srdačno dočekale i na samom početku se požalile kako su trenutno bez dinara jer su oboje bolesni. Preko Kurira, zamolili su sve njihove fanove i ljude dobre volje da im uplate novac na žiro račun kako bi se malo finansijski stabilizovali dok ne dobiju poziv za neki rijaliti program.

- Otvoriću žiro račun, pa molim sve ljude dobre volje da, koliko ko može i ima, pomognete nam. Makar po 100 ili 200 dinara, ko koliko može. Ja ću vama poželeti dobro zdravlje i sreću, a mi ćemo vam sve to opravdati u nekom rijalitiju. Nadam se da će nas neko uskoro zvati, to bi nam bio spas - rekla nam je Rada, dok nas je Rade svojom izjavom šokirao:

- Meni treba novac za život i lečenje, a ne donor za bubreg. To mogu da mi daju i od mrtvaca - poručio nam je Rade.

Pošto je promena pola njihovih sinova Mike i Gibe pre nekoliko meseci obišla region, morali smo da se dotaknemo i te teme. Od Vasića smo saznali i zbog čega se Rada naljutila na medije kada se saznalo da se Ivana udala za misterioznog Nemca.

- One su to krile jer su htele da sve otkriju u nekom rijalitiju. Ceo proces od početka do kraja. Samo njih dve. To žele i dalje i neće odustati od toga. To im je poremetilo planove kad se saznalo i zato sam malo bila ljuta. Mi smo svu ušteđevinu potrošili na njihove operacije. To je sve koštalo 50.000 evra. Sve je urađeno tako dobro da su njihove stare muške polne organe dali drugim pacijentima, koji su postali muškarci. Doktor koji ih je operisao rekao nam je da su posle ti pacijenti dobili i decu. Bitno nam je da su ih svi podržali u toj odluci. Nijednu ružnu reč o njima nismo čuli kad se za sve saznalo - ispričala nam je ona. Vasići su nam otkrili i zbog čega sve vreme kriju sliku svog zeta Nemca, a onda su nam ekskluzivno i pokazali kako on izgleda.

- Obe imaju partnere. Ivana se udala za biznismena, on je stariji. Ima oko 40 godina. Ana ima dečka, sad žive zajedno. On je auto-mehaničar u "Mercedesu". Isto su godište. Njega nismo upoznale, samo preko video-poziva. Ana hoće da vidi kako je kad žive zajedno, ako to uspe, oni će se venčati. Pokazaću vam zeta, ali nemojte da mu pokažete baš celo lice. Neko će videti u Nemačkoj, pa će mu pokazati. Belaj bi nastao. On malo razume srpski, ali tamo ima puno naših, to će se brzo saznati. Samo mi fali da se razvedu zbog mene. On ne zna da je Ivana bila muškarac i da je promenila pol. To mu nikad nije rekla. Otkad su se oni upoznali, moja ćera je žena i ima vaginu. Nije mu palo na pamet da je bila muško. Isti je slučaj i sa Anom. Eto, to je glavni razlog - priznala nam je Rada na kraju.

