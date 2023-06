TUŽNA ŽIVOTNA PRIČA RADE I RADETA VASIĆA! Oboje teško bolesni, u suzama mole za pomoć: "Oba bubrega su mu otišla..."

Bivši rijaliti učesnici Rade i Rada Vasić povukli su se iz javnosti i sada žive mirnim životima u Maloj Plani kod Prokuplja.

Iako su mnogi mislili da su svi Vasići u Nemačkoj, gde im žive deca Mika i Giba (sada Ana i Ivana), istina je da oni i dalje stalno borave u pomenutom selu. Rade i Rada su sada navodno u teškom zdravstvenom stanju - ona ima rak dojke, dok su njemu otkazali bubrezi, pa je na dijalizi.

Kako su ispričali, poslednjih godinu dana, od kako ih je skoro u istom periodu zadesila bolest, oni ne žive baš najlakše i najbolje i tvrde da su na rubu egzistencije.

- Nismo skroz dobro, ali da se ne požalimo - kaže na početku razgovora Rada.

foto: Kurir

Rada i Rade su zatim otkrili kakvi zdravstveni problemi su ih snašli.

- Rade mi nije baš najbolji, bolestan je, oba bubrega su mu otišla, ide na dijalizu. Mnogo se razboleo, cela moja kuća je potresena, a pogotovu deca. Svako ima svoju kuću, ali ja sam ostala s Radetom i najviše sam potresena za njega. Gledam na sve načine da mu pomognem, tu sam ja, ali bolest ne mogu nikako da mu sprečim. Dajem mu vetar u leđa uvek, tu sam i da ga nasmejem i da ga nerviram i da plačem, ja sam ti na sve spremna. Rade mi je miran, a pogotovo sad od kad se razboleo... Miran, ne priča čak ni sa mnom, kao da sam sama u kući. Sednem nekad tu za sto i zaplačem kad pomislim da li je moguće da sedim ovde sama za stolom, da nemam s kim da pričam, da mi se muž toliko razboleo - rekla je neutešna Rada.

foto: Damir Dervišagić, Instagram

- Pre mi je bio i desna i leva ruka, uvek mi je pomagao, išao sa mnom na pijac, kod lekara. Sad evo i ja sam se razbolela, a on plače i kaže: "Hoću da ti pomognem, ali ne mogu da ti pomognem, bolestan sam. Ne može ni on meni da pomaže, a ni ja njemu. Razboleh se, dobila sam rak dojke, bila sam na operaciju. Opet, borim se, držim se, ne dam se, kao da nemam ništa - priča ona kroz suze.

Rade se prisetio kako su počeli njegovi zdravstveni problemi i muka sa kojom se bori.

- To se desilo 18. februara, između jedan i dva tokom noći. Osećao sam jake bolove tu u grudima i osećao sam se kao da već počeo da se naduvam. Probudio sam Radu, a kad me je ona videla samo je uzviknula: "Jaoj, šta je to s tobom?!". Kažem joj ja, "ma idi spavaj, pa ćemo videti sutra". "Ne", kaže - ističe Rade, a prekida ga supruga:

- Ma kakvi, nije ništa hteo dok nisam ja počela da plačem...

foto: Printscreen/TV Pink

- Ona je odmah zvala Hitnu, i oni su stigli iz Prokuplja za samo 10 minuta, nikad brže. Odmah su mi rekli Rade ideš u bolnicu, čim sam stigao uzeli su mi krv i mokraću nakon čega je došla doktorka i rekla: "Jaoj brate, zlo veliko. Otkazali su ti oba bubrega". Doktorka mi je tad rekla: "Vasiću, potpiši se ovde, da te satvimo da ideš na dijalizu". Kažem ja, dijalizu ne, pre ću da umrem nego da idem da mi stave to. Ona me je ubeđivala ceo dan, rekla da imam decu i unuke. Malo razmislim ja i kažem daj da potpišem, potpišem i odvedu me oni u Niš, stave mi ovo i odmah posle prve dijalize sam se osećao bolje - ispričao je on, a Rada dodala da je takođe imao problem i sa trombom koji je pojavio u jednoj nozi.

- Znači jedva je Rade u konaci ostao - dodala je Rada.

