Bojan Marović govorio je gostujući u emisiji Puls Srbije kako je nastala njegova nova pesma "Četiri zida".

foto: Kurir televizija

Na konstataciju voditelja Ivana Gajića da je publika navikla da od Marovića sluša isključivo ljubavne pesme on je rekao da je pukušavao i da napiše nešto sa socijalnom tematikom, ali bezuspešno:

- Pokušavao sam da napišem više puta neku socijalnu pesmu, ali jednostavno nisam uspevao. Uvek me nešto ponese i to se završi kao ljubavna pesma. Valjda čovek traba da poseduje neku zrelost za tako nešto, a moguće je da je ja još uvek nemam. Ja sam se svojom prvom pesmom "Više te nema" nekako već odredio u kom pravcu ću ići.

00:51 POKUPILI SU ME I 14 DANA DRŽALI NA UŽASNOM MESTU! Bojan Marović progovorio o traumatičnom iskustvu sa putovanja: BILO JE STRAŠNO

Za svoju novu pesmu kaže da je nastala u vrlo specifićnim uslovima kada je na njegovo veliko iznenađenje završio u jednom starom, napuštenom hotelu.

- Ja sam tu pesmu napisao kada je bila ona čuvena izolacija u vreme korone i kada su me pokupili na granici. Bio je neki praznik u Crnoj Gori i nije bilo nikog. 14 dana sam bio u jednom odvratnom, napuštenom hotelu. Tada sam napisao tu pesmu "Četiri zida". Zamislite to, stanovnik zemlje koji ima gde da bude i to mu urade. Ali takvi smo mi kao društvo, često smo licemerni. To vreme su neki ljudi iskoristili kako bi testirali svoju moć. Da vide koliko mogu dao. To je strašno bilo, zaista - prisetio se pevač.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.