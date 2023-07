"KAD MI JE BILO TEŠKO PRVA MI SE JAVILA I POMOGLA" Goga Sekulić kaže da je uz Anu Nikolić: Krišom mi je stavila novac u torbu

Pevačica Ana Nikolić nalazi se u centru pažnje, nakon što je u javnosti objavljen snimak na kojem se vide stravične rane koje ima po licu, a u kojem govori i kako "ima 100 dinara na računu".

Povodom svega što se dešava Ani i oko nje, oglasila se pevačica Goga Sekulić koja je jedna od retkih koja nije želela da ćuti i da se povuče.

- Kad sam ja imala neke teške trenutke u životu, iako se nismo družile, ona mi se prva javila i ponudila pomoć. To je bilo tačno pre deset godina. Javila mi se i pokazala da ima veliko srce, međutim, svi koji je znaju, znaju da je mnogo dobar drug pre svega. Ona meni tada nije bila bliska prijateljica. Pozvala me je na ručak u i stavila mi je novac u torbu. Ja sam htela da joj to vratim, međutim ona mi je rekla da ne dolazi u obzir, da zna u kakvoj sam situaciji. Ja to nikada neću zaboraviti - rekla je Goga sa knedlom u grlu.

- Mislim da se diže malo veća buka oko ovoga i da njoj to pravi problem. Devojka ima mnogo hitova iza sebe i uspešnu karijeru. Ne znam da li se našla u nekom problemu poslednjih godina, a očigledno jeste čim joj se dešava sve ovo, šta god da je u pitanju - ja sam tu. Ne znam ko živi sa njom, ali njoj treba da se pomogne - dodala je pevačica.

- Ako neko krene da pomogne, nije bitno ko je u pitanju, mislim da nije lepo da se kasnije tako završi. Verujem da je žena zaista u problemu, i ne treba niko da iznosi prljav veš, nego da se nađe način da joj se pomogne. Šta god da je ona uradila, babe i dede pre svega moraju zbog deteta da oproste Ani i da budu uz nju, da se izdignu iznad svega. Ja sam uz nju u svakom smilu. Uopšte to ne mora da znači da njoj treba lečenje, možda joj prosto treba da ode na more, da se opusti, da sredi celo telo i organizam - rekla je Goga.

