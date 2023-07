"ŽIVE U IZNAJMLJENOM STANU I PLAĆAJU 30.000 €" Monah Arsenije oštro o Ani Ivanović i Bastijanu: To što rade je VRHUNSKI SNOBIZAM!

Monah Arsenije na svom Jutjub kanalu "Dnevne Mudrosti Arsenije", jednom prilikom govorio je o snobizmu i načinu na koji se mnoge neprimerene stvari u društvu prikazuju kao dobre, te se tom prilikom, na iznenađenje mnogih, dotakao i naše nekadašnje teniserke Anu Ivanović i njenog života na visokoj nozi za bivšim fudbalerom Bastijanom Švajnštajgerom.

"Snobizam je produkat prodane duše. Volim da listam svašta, neko kaže - vidi ga - kaluđer čita novine, časopise, a negde čitam jer tamo može da ime nešto zanimljivo čime ću da se oplemenim. Nego, tamo viđam i primere ljudskog šašavluka, ludila i kojekakvih gluposti, koji nisu loši za obradu, da bi videli kako ne treba. A ima i finih stvari, neki put da se iznese kao dobar primer", započeo je priču i dodao:

foto: Promo

"Ja uglavnom uzimam te loše primere, jer mnogo su prisutni, a vrlo često su nama i pruženi od društva kao nešto veoma prihvatljivo, čak i poželjno", rekao je, pa se osvrnuo na našu nekadašnju teniserku Anu Ivanović i njenog supruga Bastijana Švajnštajgera.

"Žive u stanu koji nisu kupili, plaćaju iznajmljivanje 30.000 evra"

"Recimo, nedavno nailazim na primer naše bivše teniserke Ane Ivanović, jer kažu da se ne bavi više time, i njenog muža Bastijana Švajnštajgera. Oboje su zaradili dovoljno novca. Dakle, tamo piše "Ana i Švajni su se skućili u Čikagu" , žive znači u penthausu, u potkrovlju jednog od najsavremenijih nebodera, pripada lancu hotela "Valdorf Astorija", bio sam tamo, to je nešto najluksuznije. Ovo su drevni, tradicionalni, beskrajno bogati hoteli. Znači, žive u stanu koji nisu kupili, jer to je hotel, već plaćaju iznajmljivanje 30.000 evra mesečno. Plus 5.000 na rum servise, bazene, saune, toplu vodu. Znači 35.000 evra plaćaju svakog meseca, ali to nije njihov stan i neće nikad ni biti, ali to ih ne zanima. Skućili su se, " rekao je monah Arsenije.

foto: Printskrin/Instagram

"Tu vidimo vrhovni snobizam i potpunu hladnoću i bezosećajnost za narod koji strada i pati na planeti. Dobro, neću ja sad da idem u neke krajnosti, jer to je smešno. U neku utopiju, pa da ja sad očekujem da će oni svakog meseca da daju ne znam koju sumu. Ali, sama ta činjenica da oni to javno pokazuju, da se ona slika u stanu gde ima šest kupatila..." rekao je monah Arsenije što je mnoge iznenadilo s obzirom na to da je Ana Ivanović dugo godina bila predstavnik Unicefa, te da je putovala po svetu i pomagala ugroženima.

kurir.rs/blic

Bonus video:

00:05 Ana Ivanović pokazala kako je umesila česnicu