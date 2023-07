ANA ĆURČIĆ I ACA BULIĆ STAJU NA LUDI KAMEN! Kačavenda joj neće biti KUMA, sprema se velika slavlje! Otkriveni DETALJI SVADBE

Ana Ćurčić obnovila je emotivnu vezu sa Acom Bulićem posle 25 godina. Kako prenose domaći mediji, njih dvoje, planiraju da se venčaju nakon što su svima rekli da su ponovo zajedno.

- Ana i Aca su zajedno, to se samo čekalo, naravno, mislim, to se videlo iz aviona da se njih dvoje vole i da među njima tinja neviđena ljubav. Ja koliko znam oni žele da krunišu njihovu ljubav velikom proslavom, da se zavetuju na ljubav pred matičarem, kako to inače biva. Verovatno će pričati i o crkvenom venčanju, žele da stvarno to bude nešto za pamćenje, jer posle toliko godina, njih dvoje su se ponovo spojili i ne planiraju da se razdvoje više ikada - govori izvor, koji je potom otkrio i da Ana ne planira ponovo da Milenu pita da joj bude kuma:

- Ma kakva Milena, posle svega, mislim da je tu stavljena tačka, tako da nema šta više da njih dve pričaju. Ana ima svoju najbolju drugaricu, tako da mislim da će nju i uzeti za kumu, Milena otpada.

Podsetimo, nakon što su se pomirili, Aca je otkrio da je to bilo za očekivati.

- Mislim da je ovo bilo za očekivati, kada pogledate širu sliku, mada sam i dalje u uverenju da je mogla da nađe boljeg nekog. Imamo tu konekciju dugi niz godina, posle svega ovoga, posle "Zadruge" i dešavanja, mislim da sam bio osoba koja joj je uvek bila podrška, da su sve neke okolnosti uticale na nju da to tako odluči - rekao je Aca Bulić, koji je posle mnogo godina ponovo u vezi sa davnašnjom devojkom, sa kojom je svojevremeno planirao porodicu i svadbu.

