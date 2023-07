"BUJANOVKA JE STALA IZMEĐU MENE I ANE!" Kačavenda otkrila pravi razlog prekida prijateljstva sa kumom, spomenula i Bulića

Drugoplasirana učesnica Ana Ćurčić potvrdila je u emisiji "Narod pita" da je obnovila emotivnu vezu sa Acom Bulićem, što je dodatno poremetilo vezu koju je imala sa "kumom internacionale", odnosno Milenom Kačavendom.

Milena se u lajv uključenju obratila fanovima koje su zanimali detalji vezani za njen raskol sa Anom.

- Iako su se ograđivali od kume nakon Aninog izlaska, nadimak kuma je ipak imao svrhu, kuma spajalica “i okolo salata”. Na stotine ljudi mi je čestitalo na Instagramu kumstvo, iako sam ja kuma nacionale, a ne lokale, i kumovati neću. Nisam sanjala... Ako su u vezi bili pre obelodanjivanja, svakako sada mi je jasno zašto su se distancirali od mene, jer se ja sa ovim ne bih složila - istakla je Kačavenda, koja smatra da je Ana ovim sebi ponovo zadala autogol.

Jedan od fanova je pitao Milenu da li namerno drži lajv kad i Ana.

- Ana namerno drži lajv kad i ja. Bujanovka je pokušala da se nabije Ani u du*e, a ta žena koja sada drži stranicu nastavlja hajku. Od ovog rijalitija smo došli do tolike špijunaže da bi mogli svi u FBI da odu da rade. Priča se svuda da sam ja na tapetu. Hejtuju me mnogi i pričaju da sam lagala i uzimala novac. Kristina Bujanovac sa kojom sam se privatno dopisivala je dobijala glasovne poruke preko jedne aplikacije. Ona je te glasovne poruke izmiksala i poslala Ani, a Ana radi sve pogrešno od momenta kada je izašla iz kuće. Rat sa "lavicama" je tvoj lični rat - rekla je Ana meni. Te grupe su trebale da služe kao Anina podrška, ali ja krivim tu glupaču, stala je između mene i Ane. Ne znam da li se ta žena vratila u Nemačku i zašto se okrenula protiv mene. I ne znam zašto je Ana rešila nju da prati, a ne mene koja je zna. Da je Aca moj dečko je rečenica izrečena zbog pitanja koje je uputila neka žena i to je bila šala. Pitanje je bilo da li će Ana i Aca biti zajedno. Ja nisam zaljubljena u Acu Bulića. Druga frakcija su "hijene". Moja fan grupa se vodi od strane žene koju poznajem. "Kumine hijene" takođe mogu da kontrolišem, a one su podrška koja je prešla iz "Lavica", jer su mislile da se nešto meni radi o glavi. Ja sam juče od Ane dobila poruku da je moje grupe uznemiravaju, ali one nisu vezane za mene.

