GOCA LAZAREVIĆ ODBILA JEDAN OD NAJVEĆIH HITOVA NARODNE MUZIKE: Zahar je za mene to pisao, žalim što nisam prihvatila!

Pevačica Goca Lazarević govorila je u emisiji Puls Srbije kod Ivana Gajića o svojoj karijeri i saradanji sa svojim bivšim suprugom, kompozitorom Milutinom Popovićem Zaharom.

Zanimljivo je da je Goca u vreme kada je bila u braku sa Zaharom, onda kada bi on napravio neku pesmu za određenog pevača uvek prva pevala demo snimke koje bi onda dobijali pevači kojima je pesma namenjena.

Dešavalo se da joj je bivši suprug tada ponekad govorio da uzme neku pesmu za sebe, ali ona to nije htela:

- Ja uopšte nisam bila ambiciozna. On napravi pesmu za nekog i zove me da otpevam probnu traku. Tada bi mi često govorio: "Uzmi, uzmi to za sebe". Ja nisam htela. Svi su se čudili zbog toga, govorili su mi da nisam normalna. Meni to nije bilo jasno i govorila sam sebi: "Što bih to uzimala, Bog će mi valjda nešto dati!"

Jedina pesma za kojom žali, a koju joj je Zahar ponudio nakon njihovog razvoda jeste velikih narodni hit "Ivanova korita":

- Ja sam samo pevala i radila. Bila sam velika radilica. Žao mi je jedino za "Ivanova Korita". Tu pesmu mi je on ponudio nakon razvoda, ali meni se nešto nije svidela tada i odbila sam. To je velika šteta za mene.

Postojala je i jedna pesma koju je želela, ali nije mogla da je dobije.

- Pesma "Vino točim, a vino ne pijem" koju je otpevao Miroslav Ilić. Tu pesmu sam htela, ali Zahar nije mogao da promeni muški tekst u ženski. I to je razumljivo jer je to baš muška pesma - rekla je pevačica.

