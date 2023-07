"BILA SAM EMOTIVNA SPONZORUŠA!" Sanja Marinković otkrila šok detalje o BIVŠEM, pa priznala zašto su se RAZVELI: Smetalo mu je...

Foto: PRINTSCREN MAGAZIN IN

Sanja Marinković otvoreno je progovorila o braku, ali i razvodu od supruga Aleksandra Uhrina sa kojim ima sina Strahinju.

Voditeljka se osvrnula na trenutak kada je prvi put ugledala bivšeg muža i otkrila malo poznate detalje.

Ljubav na prvi pogled

- Aleksandra sam upoznala jednog leta, kada sam ušla u montažu kako bi videla neke sekvence iz emisije. Kada sam ga ugledala, pomislila sam „Bože, pa gde se ovaj čovek krio sve ove godine“. Bila je to ljubav na prvi pogled. Kroz posao smo se zbližili. Provodili smo vreme uglavnom pričajući telefonom, jer sam ja mnogo putovala. Ne znam kada je bio prvi trenutak kada smo se poljubili i počeli da se zabavljamo. Ubrzo smo počeli i da živimo zajedno, ostala sam trudna i nakon rođenja Strahinje, rešili smo da se uzmemo. Venčali smo se vrlo neobično, na putu do aerodroma, išli smo u Pariz, kumovi su nam bili moj i njegov rođeni brat - ispričala je Sanja svoju neobičnu ljubavnu priču, a onda otkrila i zbog čega je došlo do razvoda nakon deset godina braka.

Oboje imaju starateljstvo

- Bila sam emotivna sponzoruša. Ja sam se udala isključivo iz ljubavi i Strahinja je nastao iz iste te ljubavi. Rastali smo se, jer su se vremenom ugasile emocije, putevi su nam se razišli, uverenja o životu u dvoje su počela da nam se razlikuju. Verovatno je počeo i da mu smeta taj moj javni život, jer sam ja pre svega jedna ambiciozna žena. Verujem da mu nije bilo prijatno da mu žena bude javna ličnost. Imala sam uvek njegovu podršku i pratio je tu moju ambicionozt, ali jednostavno smo počeli da shvatamo da to više nije to. Često mu je smetala moja naivnost i što su ljudi koristili moj položaj i ime da bi ostvarili neki svoj cilj - kaže Sanja i dodaje:

- Borili smo se da brak uspe, ali jednostavno nije moglo više. Emotivno smo se rastali pre par godina, ali nismo želeli da se razvedemo dok sve ne posložimo da Strahinja bude srećan. Nije bilo bezbolno, ali dete nije ništa primećivalo, jer smo mi vreme provodili zajedno. Trudili smo se maksimalno da to funkcioniše kako treba. Imam tu privilegiju da je Aleksandar zaista dobar otac i odlično se slažemo i o svemu se dogovaramo. Zajedničko nam je starateljstvo, pa je dete podjednako i sa mamom i sa tatom. Svakoga dana komuniciramo jednako, kao kada smo bili u braku - zaključila je voditeljka u emisiji „Preživeli“.

