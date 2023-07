"DRUŽILA SA ZVEZDANOVOM ŽENOM, A ONDA GA RAZVELA" Gledateljka se uključila uživo i otkrila ŠOKANTNE detalje o Ani Ćurčić!

Pomirenje Ane Ćurčić i Ace Bulića, koji su obnovili ljubav posle 25 godina, šokirao je mnoge koji prate estradu, mada je bilo i onih koji su očekivali takav rasplet posle Zadruge.

Jedna gledateljka je u emisiji Narod pita prokomentarisala Anin odnos sa Zvezdanom Slavnićem, ali i vezu sa Acom Bulićem.

- Ja bih da komentarišem Anu. Ona je ušla da vrati Zvezdana, kao, a ustvari je želela da dobije prvo mesto kao povređena žena. Ne možemo da znamo da li je maltretirana, nismo bili sa njima, ali želela je da dobije prvo mesto. To je bio njen cilj. Zvezdan je pričao, kako se ona družila sa njegovom ženom, a onda ga je razvela. Sad koliko sam čula ona se poznavala i sa ovom Acinom, pa evo šta je i njemu uradila. Ona je išla samo na to da osvoji prvo mesto i zezne ga, mislim da je to bilo u pitanju. Ona je njega varala dok je on bio u zatvoru - dodala je gledateljka.

foto: Printscreen

Podsetimo, Ana Ćurčič je sve iznenadila priznanjem da je u vezi sa Acom Bulićem, svojim prvim dečkom, za kog je isticala da su samo dobri prijatelji.

- Hteli smo malo da van svih emisija porazgovaramo sa vama, da nam postavite neka pitanja. Mnogo nas hejtuju i napadaju, ali im ne pridajemo pažnju. Nama je lepo, uživaćemo i volećemo se, Ana nije ljubavnica. Nema potrebe da bilo šta pojašnjavamo, rekao sam da nisam imao devojku. Niko nema pravo da Anu naziva ljubavnicom. Ja ne volim da se pravdam. Ana i ja smo tu jedno za drugo uvek. Nećemo se svađati ni sa kumom ni sa bilo kojim zadrugarom. šta god neko da kaže neka ih. Mene ništa ne dotiče, svima želimo sve najbolje - rekao je Bulić na početku oglašavanja pa nastavio.

foto: Petar Aleksić, Pink.rs/Printscreen

- Mi nećemo nikoga da hejtujemo i ogovaramo, možemo samo da pojasnimo neke stvari vezane za Anu i sve što je preživela u poslednjih par meseci, ali sve se završilo. Ja sam ubeđen da će sada pa na dalje biti sve u redu. Ljubav je najveća sila na svetu - dodao je Bulić.

kurir.rs

Bonus video:

09:09 Aca Bulić, gospođa Mila i Milena Kačavenda