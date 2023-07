SIN GA NE OBAVEŠTAVA O EMOTIVNIM STATUSIMA: Evo kako je Keba govorio o bivšoj snajki Teodori Bjelici

Igor Kojić, sin Dragane Kojića Kebe, stavio tačku na romansu sa Teodorom Bjelicom, a pevač je u jednom od svojih poslednjih intervjua otkrio da glumicu nije ni upoznao.

Naime, kako je Igor nakon braka sa pevačicom Severinom uplovio u romansu sa Teodorom Bjelicom, na koju su sada stavili tačku, Keba je otkrio da lepu glumicu nije ni upoznao.

- On je dao intervju gde je mnoge stvari objasnio. Ne želim da pričam o njegovim vezama, da li ima devojku, ne znam. Nije me upoznao sa novom devojkom, ne verujem novinama, dok mi on ne kaže. On će da mi kaže: "Ćale, tako je ili nije". Izbor njegovog srca je njegova stvar, ja ga podržavam.

Podsetimo, mlada glumica je za Stori otkrila da više nije sa Igorom.

- Jednostavno, nismo se poklopili. S godinama sam naučila da ne trošim vreme na ljude i odnose koji mi ne prijaju. Bez zle krvi odlazim i toj osobi poželim sve najbolje - rekla je Bjelica.

