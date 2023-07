IVAN MARINKOVIĆ ZAPLAKAO UŽIVO U EMISIJI: Spomenuli mu NJEGA, on nije mogao da zadrži muške suze

Na pomen pokojnog oca Ivan Marinković nije mogao da zaustavi suze.

- Moj pokojni otac je imao jednog najboljeg druga i zvao se Ivan, on je preminuo jako mlad i moj otac je meni dao ime po njemu. Inače, moj kum koji je mene krstio, a to se desilo nakon smrti moga oca, nažalost i on je pokojni, njegova majka pokojna majka Đinka, je mene svake godine zvala na ovaj dan i čestitala mi imendan. Ja to nisam znao godinama i raznežilo me je ovo i hvala vam puno - rekao je Ivan s knedlom u grlu gledateljki koja mu je čestitala imendan.

Ivan se osvrnuo i na poznanstvo sa Dejanom Dragojevićem.

- Dejan i ja smo bili u jednom rijalitiju i mislim da je Dejan nekako sličan meni. Smatram ga vrlo inteligentnim čovekom. Čuo sam da je Dejan mene podržao u "Zadruzi 6", ništa to meni ne menja mišljenje o njemu jer je isto i pre i sada... Znate šta je razlika između toga što je Dejan Dragojević pobednik i generalno?! Osim ako ima ulogu, dobio je tu ulogu žrtve kao što je Ana imala, to treba da, neću reći da iskoristiš, što je meni užasno. Tada sam rekao i Ani: "Ana, ti moraš da budeš kompletan igrač i komentator i sve, da zadovoljiš kompletnu sliku". Sad da nema Ivana Marinkovića i Lepog Miće, jedino ona pravi neki haos napolju oko novog dečka i kuma - rekao je Ivan i za kraj otkrio da su Slađa Lazić i Lazar Čolić Zola u vezi.

- Gledao sam emisiju gde su bili Zola i Boki, Slađa mi je bila u dispoziciji. Ne znam zašto Zola ima potrebu da se predstavlja kao ne znam ni ja šta, a apsolutno sam upućen u to da je juri po Zlatiboru. Oni jesu zajedno, Slađa je kod Zole u Beogradu u Etno selu, Zola živi tamo već danima - dodao je Ivan.

