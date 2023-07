POZNATE DAME SU NJEGOV FETIŠ: Igor Kojić voleo je mnoge popularne ŽENE, a ovu glumicu je OSTAVIO zbog Severine!

Ljubavni život Igora Kojića, nekadašnjeg fudbalera i fudbalskog menadžera i sina pevača Dragana Kojića Kebe, često je privlačio veliku pažnju.

Najpre se o njemu dosta pisalo kada je uplovio u romansu sa bivšom učesnicom „Velikog brata“ i voditeljkom Jelenom Žeželj.

Njih dvoje su dugo bili prijatelji, a onda je 2008. godine prijateljstvo preraslo u ljubav.

„Toliko su svi mislili da smo u vezi i toliko su nas novinari proganjali da smo se često šalili kako ćemo se i stvarno smuvati. Inače, bili smo veoma dobri drugovi i stvarno nismo razmišljali o tome da uđemo u vezu. Sve se desilo spontano“, rekla je jednom prilikom Jelena o njihovoj vezi, preneo je Pink.rs.

Međutim, njihova romansa nije potrajala, a uzrok raskida bilo je pojavljivanje Jeleninog porno snimka.

„Kada smo raskinuli, Igor me je mnogo razočarao, i nismo bili u kontaktu. On bio je moja prva prava ljubav i tačno je da smo obnovili kontakt. Ponovo sam mu dozvolila da se približi mom srcu, ali videćemo u kom pravcu će to ići“, rekla je ona nakon raskida 2014. godine, preneo je pomenuti medij.

Jelena je kasnije zbog ljubavi odlučila da napusti Srbiju i odselila se u Kaliforniju, gde i danas živi sa suprugom i decom.

Igor je bio u kratkoj vezi i sa glumicom Katarinom Radivojević, a svoju romansu držali su u strogoj tajnosti. Kako se pisalo, Kojić je lepu glumicu ostavio zbog Severine.

Katarina Radivojević u svojoj dugoj glumačkoj karijeri ostvarila je ogroman broj zapaženih uloga, a publika je često imala priliku da je viđa u brojnim ostvarenjima u golišavim izdanjima.

Glumica je eksplicitne scene snimila za potrebe filma „Čarlston za Ognjenku“, ali i prošle godine u filmu „Nečista krv“ gde se pojavljuje potpuno gola. Međutim, u ruskom ostvarenju „Morfijum“ otišla je najdalje, pa je završila i na porno sajtu 2009. godine. Reč je o sceni u kojoj Katarina, koja je u „Morfijumu“ igrala Ekaterinu Karlovnu, na kolenima fingira kako oralno zadovoljava kolegu, a scena je odrađena toliko dobro da izgleda vrlo realno.

Nakon veze sa Katarinom, Igor je započeo romasu sa 15 godina starijom balkanskom zvezdom Severinom. Par se venčao 2015. godine, a razveli su se 2021. godine. O njihovom odnosu se mnogo pričalo, a Severina i Igor pokazivali su na društvenim mrežama idiličan porodični život. Međutim, njihovj ljubavi je ipak u jednom trenutku došao kraj.

Severina se svojevremeno našla u centru skandala kada se u javnosti pojavio njen eksplicitni snimak 2004. godine.

Nakon razvoda braka Igora i Severine 2021. godine, dugo se govorilo o ljubavnom životu Kebinog sina.

Sredinom januara 2023. godine, pročulo se da je Kojić u vezi sa glumicom Teodorom Bjelicom, a sve se saznalo nakon što su zajedno uhvaćeni na Kopaoniku.

Teodora je igrala brojne zapažene uloge u domaćim ostvarenjima, a obično se publici predstavljala u izazovnim izdanjima. Teodora se gotovo potpuno gola pojavljuje u filmu „Južni vetar“, izazovne scene snimala i u seriji „Tri muškarca i tetka“, a vrelo izdanje publika je imala prilike da vidi i u ostvarenju „Slatke muke“.

Ipak, jedna od prvih uloga i najprovokativnija scena odigrana je u filmu „After parti“ gde glumi scenu seksa utroje.

Ipak, nedavno se saznalo da su Igor i Teodora raskinuli. Kako je „Kurir“ naveo, njih dvoje nemaju nikakav kontakt nakon raskida, kao glavni razlog rastanka navode se drugačije ambicije i Kojićeva neozbiljnost kada je njihova veza u pitanju.

On već duže vreme izlazi sa društvom, te svi očekuju da će uskoro naći novu partnerku. Iako je izbegavala da komentariše njihovu vezu, Teodora je progovorila o raskidu.

„Jednostavno, nismo se poklopili. S godinama sam naučila da ne trošim vreme na ljude i odnose koji mi ne prijaju. Bez zle krvi odlazim i toj osobi poželim sve najbolje“, rekla je Bjelica.

Sudeći po listi bivših devojaka, Igor Kojić osim što preferira popularne dame koje su i te kako poznate javnosti, bira partnerke koje su poznate po golišavim izdanjima ili eksplicitnim scenama.

Ovo nije jedina stvar koja pokazuje doslednost Kojića u odabiru devojaka. Kako mnogi primećuju njegove devojke međusobno veoma liče, pa imaju slične crte lica i specifičnu lepotu.

