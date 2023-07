ZAKINULA FRIZERA ZA LOVU! Tea Tairović nije ispoštovala dogovor: Sve vreme sam bio uz nju, rekla je da nema šta da mi plati...

Tea Tairović nekoliko godina nalazi se u vrhu estrade kao pevačica s najvećim brojem nastupa i najvećom sumom na računu.

Međutim, pre nego što se lansirala među zvezde, nije baš imala para za visokobudžetne spotove i snalazila se kako je znala i umela. Nekad i na štetu drugih, o čemu svedoči saznanje Kurira koje smo dobili od proverenog izvora. Tea, naime, nije imala para da plati prekovremeni rad frizeru koji joj je sređivao kosu za spot "Dolče Gabana", pa ga je zakinula za honorar.

- Pozvao me vlasnik frizerskog salona u kom sam tada radio i rekao mi da radim spot za Teu Tairović u večernjim satima. Dogovorili smo angažman za vreme koje je bilo isplanirano i ako se kojim slučajem zadržim više od toga, Tea će da mi doplati honorar. Prihvatio sam i otišao da radim. Ja sam sve vreme bio uz nju, ona je bila kao po običaju zahtevna, ali o tome sam već bio obavešten. Vreme je odmicalo i mi smo prešli već nekoliko sati od onoga što smo se dogovorili. Snimanje je trajalo do četiri sati ujutru. Kad se sve završilo, pitao sam je za plaćanje prekovremenog rada, a ona mi je rekla da se nije tako dogovorila s vlasnikom salona i da nema šta da mi plati - rekao je naš sagovornik.

- Ja sam se posle javio vlasniku salona i onda je krenuo haos. On je zahtevao od Tee da mi isplati 50 evra za prekovremeni rad i noćni rad, a ona je to odbijala. Nakon toga su se posvađali, pa je on prekinuo svaki kontakt s njom. Vlasnik salona mi je na kraju isplatio novac i izvinio mi se za neprijatnost koju sam tada doživeo - naveo je naš izvor.

Tea do zaključenja broja nije odgovarala na naše pozive.

