RADANOVIĆI SPAKOVALI KOFERE I NAPUSTILI BEOGRAD! Evo kako porodično uživaju, Sloba glavni za zabavu sa decom!

Sloba Radanović kad god ima slobodnog vremena, on ga provodi sa naslednikom Damjanom i suprugom Jelenom. Oni vrlo često uživaju na luks destinacijama, a ovog puta je Jelena objavila emotivni snimak sa letovanja, pokazavši kako uživaju na plaži.

foto: Kurir televizija

Naime, Jelena je usnimila njihovu šetnju plažom i pevača u kupaćem, koji se igrao sa sinovima.

foto: Printskrin/Instagram

Oni uživaju u skladnom braku, a Sloba se maksimalno posvetio porodici, sa kojom provodi svaki slobodan trenutak, a nedavno je proslavio 33. rođendan.

Supruga Jelena mu je najveća podrška i sa njim je u gotovo svakom trenutku, pa mnogi smatraju da se Radanović pored Jelene uozbiljio i potpuno smirio.

foto: Printskrin/Instagram

Podsetimo, pevač je nedavno otkrio da je prvi put na more otišao kao stariji tinedžer, tako da mu sada radosti letnjeg odmora itekako prijaju.

– Prvi put sam sa 13 ili 14 godina otišao na more. I to me je moj brat odveo. Ja sam tada bio ne paradajz-turista nego, ono, još gore od toga. Sve što smo mogli da učinimo u tim trenucima da nam bude lepo, da se lepo provedemo za tih, koliko smo bili, deset dana mi smo uradili. Nije tu bilo ničega previše, čak je veoma skromno bilo– otkrio je Sloba ranije.

Kurir.rs/Grand

