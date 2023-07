LEPA BRENA SMRŠALA 17 KG I VIŠE JE NISU ZVALI TRAFOSTANICA: Ovo je jelovnik za 5 DANA kojeg se drži godinama i ima SAVRŠENU LINIJU

Prošle je mnogo vremena otkako je pevačica Lepa Brena (59) vodila borbu sa viškom kilograma. No, i dalje se o tome priča, jer mnoge zanima kako je uspela da dotera liniju. Brena je za šest meseci smršala 17 kilograma. Poznata je po vitkim i dugim nogama, a kako je uspela da se reši viška otkrila je jednom prilikom. Kazala je kako je zaista nemoguće držati dijetu šest meseci, ali naposletku je uspela.

Ono što ju je pokrenulo da oslabi bio je komentar jednog konobara sa početka njene karijere, koji joj je rekao: "Mislio sam da će doći pevačica, kad ono došla trafostanica!" Takav komentar je povredio pevačicu, ali i motivisao na promenu. Kako je brzo shvatila da se nešto događa sa njenim telom, odlučila je isto dovesti u savršeno stanje.

"Ujutru sam obično jela jedno ili dva jajeta. Gledala sam da to budu organska jaja. Za ručak je obično bila nekakva posna supa bez masnoće i rezanaca. U stvari to je bila voda u kojoj se samo barilo povrće, a ne kuvalo do besvesti, pa da ne dobijete niti jedan vitamin iz cele priče. Tu je obavezno bilo i neko meso, koje je bilo na grilu ili je bilo kuvano. Za večeru je to bio komad ribe ili mesa, uz salatu - ispričala je svoju dijetu, dok je poznato da od početka karijere pa do danas nije vratila nekadašnju liniju, kojom nije bila zadovoljna.

Pevačica smatra da je umerenost ključ za dobru liniju i zdravlje.

Evo kako izgleda njen plan ishrane:

Dan 1

Doručak: Musli od ovsanih pahuljica, badema i svežeg voća

Ručak: Riba sa roštilja i povrće na pari.

Večera: Potaž, supa ili veliki tanjir sa mladim sirom.

Dan 2

Doručak: Salata i 2 kuvana jajeta.

Za salatu je potrebno: 1 šolja kupusa, ½ šolje šargarepe, ½ šolje cvekle, 1 supena kašika ulja.

Priprema salate: nakon što promašate sastojke, prelijte ih uljem.

Ručak: tanjir potaža od povrća, 200 g grilovane ribe, sveža salata od povrća, po izboru.

Večera: Salata.

Potrebno je: 1 šargarepa, 1 krastavac, 1 šolja crvenog kupusa, ½ praziluka, 1 šolja zelene salate, rukole, mladog spanaća, 1,5 kašika ulja, ½ kašike limunovog soka, 150 g grilovane piletine/ konzerva tunjevine, šolja jogurta.

Priprema: Nakon što sastojke isečete do željene debljine, izmiksajte ih i uživajte u zdravom zalogaju.

Dan 3

Doručak: Omlet sa brokolijem i sirom.

Ručak: tanjir potaža od povrća, 150 g grilovanog bifteka, sveža salata od povrća.

Večera: Mediteranska salata od tunjevine.

Potrebno je: ¼ zelene salate, 100 g paradajza, ¼ crvenog luka, ½ krastavca, ½ zelene paprike, 20 g feta sira, 20 g maslina, ½ kašike origana, ½ konzerve tunjevine u maslinovom ulju, 15 ml sirćeta/limunovog soka, ½ supene kašike ulja, 200 ml jogurta.

Priprema: Promešati tunjevinu, zelenu salatu, paradajz, crveni luk, krastavac i papriku. Dodati sir i masline i jogurt. Dodatno promešati, staviti sir, masline i preliti sirćetom ili limunovim sokom.

Dan 4

Doručak: Omlet i salata.

Ručak: Tanjir potaža, 200 g grilovanog belog mesa, sveža salata od povrća.

Večera: Cezar salata.

Dan 5

Doručak: Mafini sa paprikom, pečurkama i jajima.

Ručak: Tanjir potaža od povrća, 200 g grilovane ribe, sveža salata od povrća.

Večera: Sezonska vitaminska salata sa kockicama mesa.

