JAVNO IZVINJENJE MAJE MARINKOVIĆ! Nakon skandala iz emisije, oglasila se na Instagramu i obratila emotivnim rečima: Žao mi je...

Maja Marinković bila je gost prethodne noći u emisiji "Narod pita" iako je pola iste bila odsutna.

Naime, u toku video klipova i podsećanja situiacija iz Bele kuće, na red je došao i snimak njenog odnosa sa Filipom Carem, na šta je njen sadašnji momak Bilal Brajlović oštro zapretio i napravio haos. Cela situacija se odvijala van kamera, a kada su se iste upalile nakon reklama, Majina stolica je bila prazna.

foto: Printscreen

Više od sat vremena Marinkovićeva nije bila prisutna, a za to vreme došao je njen otac Taki Marinković koji je bio na meti napada kako publike tako i Filipa Cara.

- Ja se stvarno izvinjavam što sam na tako ružan način napustila emisiju, imala sam malo veću ljubavnu svađu i odlučila sam da se vratim jer ne mislim da sam trebala tako da odem - rekla je Maja kada se vratila u studio.

foto: Printscreen

Danas se oglasila na svom Instgramu i ponovo uputila reči izvinjenja.

- Ovim putem želim javno da se izvinim televiziji Pink i svim gledaocima koji mi godinama ukazuju poverenje. Jako mi je žao što samn sinoć dopustila da se desi ovakva situacija, da me neko ucenjuje da napustim emisiju, sama sam kriva što sam to dopustila. RTV Pink je moja kuća koja me godinama poštuje, još jednom se javno izvinjavam - napisala je Maja.

foto: Printskrin/Instagram

Kurir.rs/J.M.Đ.

Bonus video:

00:07 Maja Marinković odjavila Bilala i odmah uletela u krevet drugom