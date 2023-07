POJAVIO SE NOVI SNIMAK ANE NIKOLIĆ! Pevačica u separeu okružena flašama provocira - dekolte NIKAD DUBLJI, a to nije SVE! (VIDEO)

Pop zvezda Ana Nikolić zabrinula je javnost kada su bez njene dozvole objavljeni privatni snimci na kojima moli za pomoć, budući da joj je lice svo u ožiljcima, kao i da "ima 100 dinara na računu", kako je tada rekla.

Tim povodom oglasile su se pojedine javne ličnosti, bivši i sadašnji prijatelji, saradnici, kolege, ali i stručnjaci iz raznih oblasti koji su komentarisali njen "slučaj", međutim ona je poručila svima da je odlično i da nema potrebe da za nju brinu.

Ona poslednjih dana sve češće izlazi iz kuće, o čemu svedoče njene objave na Instagramu, a najnoviji snimak iz jednog prestoničkog bara govori o tome da joj je sve potaman.

foto: Printscreen Instagram

Pevačica snimala se u izazovnoj odevnoj kombinaciji, u kojoj su u prvom planu bile njene bujne grudi. Sedela je u separeu pregrađenom policama s mnoštvom flaša, a kada je podigla nogu pokazala je više što je želela.

Inače, nakon što se digla pompa oko njenog privatnog snimka, Ana se oglasila na društvenim mrežama povodom svih spekulacija i optužbi na njen račun:

foto: Printscreen

Neizmerno hvala svima koji ste mi poslali toliko podrške. Ja nisam ni svesna ponekad koliko ima vas koji me volite. Znate da ja nisam baš pričljiva o privatnom životu, što ne znači da nisam prošla kroz oluje. Razne oluje, privatne. Ne prihvatam ulogu žrtve i kad jesam upravo to. Ja sam uvek bila pobednik! Ali umori se čovek i najjači padnu. Ne mislim da to što te ne ubije to te ojača. Ožiljci na licu su samo mali pokazatelj rezova na duši. Degutantno mi je i deplasirano da o temi "droga" uopšte bilo šta komentarišem. Prvo zato što to nikada nije bio moj stil života, ali poslednji put ću ponoviti, ja nikada nisam probala nijednu vrstu opijata, nikada. Ove lažne optužbe osim što me degradiraju kao ličnost, kao majku i kao ženu, rastužuju me. Ne volim nepravdu. I neću dozvoliti nikome i nikada da me stavlja i zloupotrebljava na tako, za mene lično, sramotan, lažan i nadasve primitivan način - poručila je pevačica.

Kurir.rs/Pink

Bonus video:

00:10 Evo kako izgleda Ana Nikolić posle skandala, sva se utegla