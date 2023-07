HONORAR OD POLA MILIONA EVRA, POSEBNU ZGRADU NA IMANJU! Oni ulaze u Zadrugu 7 pod SPECIJALNIM uslovima, a NJEN je skroz čudan

Veliki šef je najavio da će uskoro krenuti sedma sezona rijaliti programa "Zadruga" koja će nositi naziv "Elita". Nagradni fond je ove sezone nikad veći. Prvo mesto otići će kući bogatije za čak 100.000 evra, dok će drugo, treće i četvrto mesto napustiti rijaliti sa po 50.000 evra.

Produkcija već uveliko pregovara sa budućim zadrugarima oko uslova. Svako ima pravo da se prijavi na kasting, a samo odabrani će se boriti za glavnu nagradu.

Spekuliše se ko će se od velikih rijaliti imena naći od septembra u Beloj kući. Poznato je da rijaliti zvezde imaju posebne zahteve kada su u pitanju honorari i uslovi na imanju. Neki traže isplatu unapred, neki da na nedeljnom nivou dobijaju hranu i cigarete na imanju, jedni traže posebne prostirije, dok je drugima najbitnije da dobiju visok honorar.

Miljana Kulić

Nagađa se da će Miljana Kulić ući u sedmu sezonu "Zadruge". Miljana je došla na pregovore sa produkcijom televizije Pink. Tom prilikom rekla je da će ući ukoliko joj se ponude dobri uslovi. Istakla je da joj je najbitnije da ima kontakt sa sinom. Ona je prethodnih sezona imala apartman u kom je provodila vreme sa malim Željkom daleko od očiju zadrugara. Ona je u tom apartmanu imala komplet opremljenu kuhinju, dnevnu sobu, kupatilo i zasebno dvorište. Šuška se da je Miljana u šestoj sezoni zarađivala čak 3.000 evra nedeljno, a da će u sedmoj zarađivati još više. Veliki šef i šefica znaju da Kulićeva napravi šou gde god da se pojavi, pa samim tim i opravda ovako visok honorar.

foto: Printscreen

Međutim, njena majka Marija Kulić se oglasila i u emisiji "Na vezi sa Ivanom" otkrila da nema šanse da Miljana postigne ponovo saradnju sa Pink televizijom i da je ona slagala članove produkcije da je spremna za pregovore.

Kristijan Golubović i Kristina Spalević

Nagađa se da će Kristijan Golubović ući ponovo u "Zadrugu" od septembra. On je prethodne sezone važio za najplaćenijeg rijaliti igrača. Kristijan je navodno prošle sezone dogovorio honorar u iznosu od 350.000 evra, dok je sada spreman da se pojavi na imanju u Šimanovcima za pola miliona evra. Kako saznajemo od izvora bliskog Goluboviću, Kristijan ove sezone neće ući sam, već sa trudnom Kristinom Spalević i njihovim sinom. Plan je da ove sezone oni dobiju poseban deo na imanja koji je trenutno u izgradnji. Kristina će dobiti nešto manji honorar od Kristijana, ali će ona imati privilegiju da ne mora da učestvuje u svim emisija jer je trudna i može da legne i da odmara kada god joj je to potrebno. Međutim, ni njen honorar nije zanemarljiv. Kristini će svake nedelje na račun leći iznos od 2.000 evra.

foto: Kurir televizija

- Kristijan je već par puta bio u na razgovoru sa Velikim šefom i šeficom. Uspeli su da postignu dogovor da Kristina ima posebnu prostoriju u kojoj može da se odmara, jer je ona ipak u drugom stanju. Ona će se truditi da učestvuje u svim emisijama, ali ukoliko bude imala mučnine i neke druge smetnje, ona će imati mogućnost da ode da odmara bez bojazni da će biti kažnjena. Kristijan je uspeo da izdejstvuje još veći honorar nego prethodne godine. Obećao je da će se ceo dati rijalitiju i da će praviti šou. On će ove sezone zaraditi 500.000 evra ukoliko ostane do kraja - rekao je izvor blizak Goluboviću.

Lepi Mića

Miroslav Pržulj, svima poznatiji kao Lepi Mića, ne propušta nijednu sezonu "Zadruge". On je navikao na taj život pred kamerama, poštuje sva pravila produkcije i često smiruje zadrugarske ratove u Beloj kući. Prethodne sezone Mića je imao 1.200 evra nedeljno, dok će naredne sezone ta cifra malo skočiti, pa će dobijati 1.500 evra.

- Ja sam u rijaliiju za vrlo male pare. Pitajte lažne milionere koliko su uzeli para. Boli me glava od njihovih laži. Ja sam inteligentan čovek i pre sam za jednu skromnu, dobru platu, koja te čeka kad izađeš iz rijalitija, nego da tražim milione, a izađem bez žute banke. Zadovoljan sam. Tih deset plata na kamaru, bude plus i neka nagrada, eto dobio sam kola, javnu promociju, pa sve to vredi - izjavio je Mića ranije.

foto: PRINTSCREEN YOUTUBE

Maja Marinković

Maja Marinković je obeležila rijaliti program "Zadruga" svojim ljubavnim pričama. Iako se sada skrasila pored Bilala Brajlovića, to ne znači da je njoj "rijaliti ispario iz krvi". Ona je navikla da se doteruje i da bude stalno pred kamerama. Maja je prethodne sezone zarađivala 4.000 evra, dok se za narednu sezonu izborila da dobija 5.000 evra na nedeljnom nivou. Osim toga, navodno, Maja će svakodnevno dobijati obroke koji su specijalno pripremljeni za nju. Takođe, svake nedelje će dobijati usluge frizera i manikira.

foto: Printscreen

- Maja je dugo razmišljala da li da napravi pauzu u rijaliti karijeri ili da se od septembra ponovo pojavi na imanju u Šimanovcima. Svesna je da gledaoci vole da je vide na malim ekranima, pa je rešila to i dobro da naplati. Ona je tražila od produkcije da dobija 5.000 evra na nedeljnom nivou i oni su pristali na ovu cifru. Kako uvek voli da bude doterana i sređena, postigla je dogovor i da njen prijatelj i frizer svake nedelje ulazi na imanje i sređuje joj frizuru, a da zajedno sa njim dođe i manikirka koja će voditi računa o njenim noktima - rekao je izvor blizak Marinkovićevoj.

kurir.rs/Srbija Danas

