DADO POLUMENTA PORED SEBE IMA FATALNU PLAVUŠU! Supruga pevača je atraktivna lepotica, evo zašto svi bruje o njoj!

Dado Polumenta je posle dva braka pronašao mirnu luku pored supruge Ivone, sa kojom je dobio dve ćerke Aleu i Aliu.

Muzičar je jako posvećen porodici, što često ističe na društvenim mrežama, a trenutno uživaju u letovanju.

Ipak, malo ko zna da je njegova supruga prava lepotica.

Ova plavuša aktivna je na Instagramu gde često objavljuje slike s porodicom, ali i one na kojima je u prvom planu njen izgled.

Osim što je lepa, Ivona je i zgodna, što i ne čudi jer redovno trenira, a njene odevne kombinacije mnogima su inspiracija, sudeći po komentarima.

Upravo zato Ivona je popularna na Instagramu, pa važi za najstilizovaniju ženu pevača.

Inače, Ivona je jednom otkrila čime ju je Dado osvojio.

- Iskreno, svojom dobrotom. Mi kada smo se videli prvi put to je bilo u Novom Sadu. Sreli smo se ranije, slučajno u nekom kafiću gde je on mene pitao da snimam spot s njim. Tu smo se gledali i znala sam da će baš on da bude ljubav mog života - rekla je Ivona.

- U njegovim očima sam videla dobrotu, i to što on jeste. Dobar je suprug, otac, najbolji pevač. Svaki dan je se bolji - dodala je supruga Dada Polumente.

Ivona je odlučila da progovori i o Dadovim lošim stranama, pa je tako istakla da je Polumentina jedina mana što se punu nervira kada je gladan.

- Ali ima puno više vrlina. U svakom vidi dobro, i nažalost on uvek nastrada tu" - zaključila je ona.

