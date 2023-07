"NIJE ROLEKS ŽIVOT" Ana priznala da li se uselila kod Bulića, pa se osvrnula na Anđelu i Zvezdana: VIŠE NISAM ONA POLUPANA ANA...

Ana Ćurčić ponovo je gostovala u emisiji Narod pita, pa progovorila o pomirenju sa Acom Bulićem ali i sumnji da i dalje oseća nešto prema Zvezdanu Slavniću.

- Sve što je Aca rekao ću potvrditi i zatvoriti priču o svom intimnom životu. Moj privatni život nije Zadruga 6. Mi se bavimo pitanjima u Zadruzi 6, a Aca Bulić nije učesnik već moja podrška i moj partner. Samo ću se nasmejati i reći da sam jako srećna. Nisam ona polupana Ana iz Zadruge - rekla je Ana.

- Mnogi ne veruju da je Aca rekao sve kako jeste, odnosno kad je rekao da je raskinuo pre ulaska u Zadrugu. Mnogi misle da je to uradio kako ti ne bi bila kao ljubavnica koja je uništila nečiju sreću, kao Anđela - rekao je voditelj.

- Ja nikad ne mogu da budem kao Anđela, poštujem svog muškarca i to je to - rekla je Ana.

- Je l' živite zajedno? - pitao je voditelj.

Ne, što moramo da živimo zajedno - rekla je Ana.

- Šta je to što vas je ponovo spojilo? - pitao je voditelj

- Ono što nas je držalo sve ove godine, a to je nešto jako čvrsto. Lepo je kad se osloniš na nečije rame, a siguran si - rekla je Ana.

- Koliko je to zaokret u tvom životu u odnosu na Zvezdana koji je živac? - pitao je voditelj.

- Ogroman, dugo se nisam osećala kao žena. Zvezdan je gasio u meni sve ono što ja imam, sve kvalitete - odgovorila je Ana.

Svi se pitaju kako si se toliko kidala i volela Zvezdana a posle dve, tri nedelje sa Bulićem - rekao je voditelj.

- Pre nego što se Aca desio gledaoci su me osuđivali kako mogu da imam emocije prema Zvezdanu, a sad kad sam srećna postavlja se pitanje kako je moguće i kako me nije sramota što sam imala emociju. Aca je sve moje prvo i sve kodekse sam od njega i njegove majke naučila. Rešila sam se toksičnog odnosa u kom sam godinama bila i opet ću reći da će me razumeti onaj koji je to proživeo - rekla je Ana.

- Juče si rekla da o bivšoj ženi Ace Bulića misliš sve najlepše, da li si u kontaktu sa njom? - pitao je voditelj

- Ne nismo, to je njegova intima - rekla je Ana.

- Kad idete u nabavku novog Roleksa kad treba da prestignete cifru od th 15 koje ima njegova žena? - pitao je voditelj

- Nije Roleks život, ja volim sitnice - rekla je Ana.

- Ja još uvek mislim da Ana nije ravnodušna prema Zvezdanu - rekao je Zola.

- Pozoveš ovde Acu Bulića od 10 do 7 i sve ga ispitaš - rekla je Ana.

