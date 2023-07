"ANA ME JE BLOKIRALA" Aleksandra Nikolić iznenađena potezom Ćurčićeve: Bila sam OK s njom, pomirenje s BULIĆEM sam OČEKIVALA!

Aleksandra Nikolić je u emisiji "Zadruga narod pita" otkrila u kakvom je sada odnosu sa drugoplasiranom Anom Ćurčić.

Odgovarajući na pitanje da li ju je iznenadilo to što je Ana sada u vezi s Acom Bulićem, pobednica "Zadruge 6" je rekla da je to bilo očekivano, a onda i otkrila da ju je Ćurčićeva blokirala na Instagramu.

- Meni je u nekoliko navrata palo na pamet: "Čekaj, kako prijatelji, šalje ti medvede na kojima piše volim te" i tako dalje. Sada, Ana daje za pravo mnogima da to komentarišu na ovaj ili onaj način, a upoređuju je sa Anđelom, nazivaju je i ljubavnicom i svakakvim imenima. Bolje da je rekla i priznala, nego da je krila. Mene nije iznenadilo ovo pomirenje, ja sam neko ko je pomišljao na to i unutra. Ana je neko ko je bio sa Acom pre ne znam koliko godina, pričala je o tome i postojale su tu neke simpatije - rekla je Aleks.

- Aca je rekao da su njih dvoje išli na večere i da su se družili, dok je ona rekla da se nikada nisu videli dok je bila sa Zvezdanom u vezi - rekla je Ivana Šopić, voditeljka emisije.

- Da, to znam... Ana me je blokirala iz ne znam kog razloga. Sedela sam kod Filipa i kliknula sam, vidim da me je blokirala. Ja sam bila skroz okej sa njom, pohvalila sam je zbog iskrenosti kada je demantovala kumu - rekla je Nikolićeva.

