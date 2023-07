BILA ANIMIR DANA, POVEZIVALI JE SA VELJOM NEVOLJOM... Aleks Nikolić rešila da otkrije sve PIKANTERIJE, piše AUTOBIOGRAFIJU

Starleta Aleksandra Nikolić otkrila je na svom Instagramu da je započela pisanje autobiografije.

Naime, ona je otkrila da se na ovaj potez odlučila jer kako ona smatra, mnogi misle da znaju sve o njenom životu, dok je istina potpuno drugačija.

Aleks je odmah naglasila da će pisati golu istinu i bez ulepšavanja, a onda pozvala pratioce da budu strpljivi, jer autobiografija stiže uskoro.

- Pošto mnogi od vas misle da znaju sve o meni i mom životu, a ne možete biti dalji od istine, rešila sam da napisem autobiografiju, pa da se čuje i moja istinita strana priče. Gola istina, bez ulepšavanja - napisala je Aleksandra na društvenoj mreži Instagram.

Podsetimo, o burnoj prošlosti Aleksandre Nikolić se priča već godinama. U Zadruzi su je optužili da se prostituisala dok je radila u Bujanovcu, ali je ona to demantovala. Prema njenim tvrdnjama, radila je kao animir dama.

Živela je sa bakom na selu dok joj je majka Slovenka radila u inostranstvu. Sa 11 godina je upoznala oca Acu i godinama je bila svedok porodičnog nasilja, pa je u godini punoletstva pobegla od kuće i počela da radi u klubu. U Švajcarskoj je brutalno pretučena, da bi potom pobegla u Tursku, gde je završila u zatvoru.

U 21. godini odlučila je da postane trbušna plesačica. Nastupala je po klubovima u Makedoniji, gde je i upoznala žestokog momka s kojim je počela da se zabavlja. Ubrzo se preselila kod njega u Skoplje i zbog njega je zapostavila posao.

Veza je trajala godinu i po dana, a završila se nakon što ju je, kako je Nikolićeva tvrdila, on pretukao.

- Bilo mi je lepo s njim godinu i po dana, ali sam ga ostavila, jer me je prebio. To je učinio, jer je umislio da gledam nekog momka. Toliko me je istukao da sam imala ozbiljnu povredu na usni. Pošto sam ceo život gledala nasilje, odmah sam ga ostavila. Batine nikada ne bih oprostila! Taj dečko mi i dalje preti. Govori mi da će pustiti neke informacije o meni u javnost. Mislim se: "Ma radi šta hoćeš, samo me ostavi na miru". Ne znam da li ima moje eksplicitne snimke. Mi se nismo snimali, jedino ako je to radio tajno. Ne plašim se ni njega, ni bilo koga - rekla je Aleksandra jednom prilikom.

Po povratku iz Skoplja u Beograd dobila je poziv da uđe u "Zadrugu 3" i od tada sledi njen buran ljubavni život pred kamerama. Bila je u kratkim vezama sa Markom Osmakčićem, Tomom Panićem, Nikolom Đorđevićem, kao i sa Markom Janjuševićem Janjušem i Filipom Carem, a u "Zadruzi 5" je upoznala "ljubav svog života", Dejana Dragojevića.

Iako su se kleli na večnu ljubav, ni ta veza nije potrajala. Po ulasku u "Zadrugu 6" ga je ostavila i započela vezu sa Filipom Carem, sa kojim je i danas u romansi.

