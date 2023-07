"PIJEM ALKOHOL, KORISTIM MARIHUANU, PLAĆAM DEVOJKAMA ZA USLUGE" Gastoz otkrio sve svoje poroke, a evo da li ga je policija HAPSILA

Nenad Marinković Gastoz otvoreno je u jednoj emisiji svojevremeno pričao o svom životu, pokojnoj majci, zaradi, muzici, devojkama, ali i konzumiranju narkotika.

Poznat je po tome što živi „lud" život i veliki je hedonista. Kako kaže, uvek je u dugovima i plaća devojkama za usluge.

foto: Printscreen/Instagram

- Nenade, vezuju te za blud, razvrat, nemoral, lake žene, opijate, drogu, s*ks, alkohol, ti kada nekome kažeš Gastoz njemu pada sve to na pamet. Jesi li ti stvarno takav? - pitao ga je voditelj.

- A koje su to žene lakog morala, pa više verujem nekoj osobi koju platim, mislim nemam te manire, volim kada odem preko gde je to legalno i sve, da platiš sponzorušu, prodavačicu ljubavi to, nemam problem sa tim. Moje usluge nemaju cenu, ja to džabe radim - odgovorio je Nenad.

Na pitanje voditelja da li je policija upala u njegov stan zbog 50 grama kokaina, Gastoz se našao u čudu.

foto: Printscreen/Ami Dži šou

- To su gluposti. Policija me je privodila na trežnjenje, skidali su me sa granice, kanabis i tako to. Jedini sam tad bio u lovi, i da ne bi skidali sve, ja sam sebe prijavio - kazao je on, pa otkrio šta konzumira od opijata:

- Najviše koristim alkohol, obožavam marihuanu i travu. To je prelepo i kad bi svi to pušili, bilo bi mnogo drugačije. Ovo što ja pričam, nema neku težinu - ispričao je Gastoz ranije u emisiji „Pretres".

Kurir/ 24sedam

