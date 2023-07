"JEDNOM JE UZEO ŽUTO DA BI GA SPUSTILO!" Pisalo se da je umro od droge, a posle tragičnog kraja, ostale su nerešene 2 misterije

Pevač Rodoljub Rođa Raičević, koji je preminuo pre 22 godine, danas bi napunio 66 godina. Pokojni pevač rođen je 11. jula 1957. godine u Nikšiću. Osnovnu i nižu muzičku školu završio je u rodnom gradu, a srednju muzičku školu „Vasa Pavić“ završio je u Podgorici. Nakon toga, Fakultet muzičkih umetnosti završava u Beogradu.

Rođa je važio za miljenika žena, ali ipak ni sa jednom nije otišao pred oltar. Ipak, mnogi i ne znaju da je Raičević bio ludo zaljubljen u koleginicu Bubu Miranović.

"Družili smo se na početku njegove karijere. Otišla sam za Toronto i putevi su nam se tada razišli. Bio je divan kolega. Ozbiljan, a opet zabavan u društvu. Volim njegovu boju glasa. Obavezno naručim neku njegovu pesmu u kafani. Na taj način ga se setim“, rekla je ona u jednom intervjuu.

Rođa je devedesetih važio za jednu od najvećih zvezda na našim prostorima, a iznenada je preminuo 7. oktobra 2001. godine u 45. godini. On je pronađen mrtav u svom stanu u ulici 27. marta u Beogradu, a iako se spekulisalo da je pevač preminuo od prekomerne doze metamfetamina, zvanični uzrok smrti nikada nije zvanično potvrđen.

Ugostitelj Marinko Nikolić, koji je svojevremeno držao lokal u Beogradu, a gde su redovno dolazili poznati pevači, u svojoj izjavi za jedan od portala dotakao se i teme o preminulom pevaču Rođi Raičeviću.

- On je bio moj veliki prijatelj. Rođa je bio divan čovek i umetnička duša. Njega su proglasili za narkomana. Koliko ja znam, on je jedno 5-6 puta uzeo belo. Jeste Rođa par puta uzeo kokain ali heroin nije. Na heroinu nije bio sto posto. A ta njegova misteriozna smrt… Da je otišao kod doktora na vreme. Koliko znam ali ne mogu da garantujem, jednom su uzeli žuto da bi ga to spustilo. Njemu se pritisak izjednačio, ovi se prepali, nisu zvali hitnu pomoć. I posle bilo kasno - ispričao je Nikolić, i dodao da se na pevačevoj sahrani gotovo nije nije pojavio - ispričao je jednom prilikom Nikolić.

Jedna od priča koje su ostale iza Rođe jeste i priča o nestaloj svesci sa neobjavljenim pesmama pokojnog pevača. Te pesme su, naime, navodno bile zapisane u svesci koju je posle Rođine smrti bespravno prisvojio njegov tadašnji prijatelj i kasnije, zahvaljujući tome, od sebe napravio veliko ime širom regiona. Jedna od onih koji su upućeni u tu priču je i Biljana Vujović, tekstopisac brojnih hitova, koja je poznavala Raičevića.

„Mnogi su upućeni u tu priču. Čula sam da je posle Rođine smrti svesku uzeo njegov prijatelj i kolega s kojim je on bio blizak. U prvi mah sam sumnjala da je to tačno, ali kasnije sam se uverila da u tome ima istine. Vrlo brzo, tada jedva poznati pevač počinje da snima albume na kojima su sve bile hit pesme. On postaje vrlo poznat i cenjen. Karijeru je izgradio na Rođinim pesmama za koje ljudi veruju da je on sam pisao i krivo mi je što se to nikada neće saznati. Ne mogu da kažem njegovo ime, ne želim da imam problem. Ipak je sve ostalo na rekla-kazala“, ispričala je Vujovićeva za „Kurir“ pre nekoliko godina.

„Taj pevač već duže vreme ništa ne snima. Ako je istina da je on uzeo svesku, onda može biti da je iskoristio sve pesme iz nje i dalje nema kud. Ali ne brinem se ja za njega jer će on još dugo tako prodavati maglu, nije ni prvi ni poslednji koji to uspešno radi. Nadam se da će ljudi koji barem malo prate estradne tokove znati o kojem pevaču se radi.“

Stanari zgrade u kojoj je Rođa stanovao i preminuo, pre nekoliko godina su rekli da od njegove smrti ispred stana stoji misteriozni kofer po koji niko nikada nije dođao, a pretpostavlja se da je pripadao pokojnom pevaču.

Rođa Raičević je otpevao brojne hitove, a mnogi od njih se i danas slušaju. Samo neke od njegovih pesama su: „Da Bog da“, „Tako je suđeno“, „A ja imam tebe“, „Sudnji dan“, „U tebe sam zaljubljen“, „Draga“, „Ne bih ja“ i druge.

Pesme je pisao i za druge izvođače, a prvi veći autorski uspeh imao je sa pesmom „Godine idu“, koju je snimila Nada Topčagić.

