ACO PEJOVIĆ ŠOKIRAO PRIZNANJEM: Žestoki momci iz 90-ih bili su ozbiljni šmekeri i gospoda!

Gost ovonedeljne emisije "Sceniranje" bio je pevač Aco Pejović.

foto: Printskrin/Premijera

On je s voditeljkom Vanjom Camović razgovarao na razne teme, pa je između ostalog govorio i o svom odnosu s pokojnim pevačem Rođom Raičevićem, pokretanju novog biznisa s vinom, ali i o žestokim momcima iz devedesetih godina, koji su redovno dolazili na njegove nastupe.

Na samom početku razgovora dotakao se filma o Tomi Zdravkoviću.

- Odgledao sam radnu verziju, i to je nestvarno. Tri puta sam zaplakao u toku filma. Odavno takav film sa toliko emocije i ljubavi nije urađen, biće spektakl - istakao je Pejović i prokomentarisao tvrdnje da je on naslednik Tome Zdravkovića.

- Nisam nikad voleo da me neko upoređuje s njim. Toma je jedan i neponovljiv, on je obeležio jedan vremenski period. I dalje je neprikosnoven i nedostižan. Ljudi to vole da upoređuju, ali ja nisam time oduševljen. Toma je jedan i pustimo da njegove pesme žive i da on počiva u miru - rekao je Aco.

foto: Printskrin YT

U emisiji pevač je pričao i o Rođi Raičeviću, koji je za njega napisao jedan od najvećih hitova u karijeri.

- Rođa Raičević je bio veliki umetnik, rano nas je napustio. Pesma "Ne diraj mi noći", to je neka moja lična karta. Bilja Spasić je uradila tekst, ali nismo znali šta ćemo za muziku, pa je otišla kod Rođe. On je to uradio, i to je bilo to. Kad je pesma izašla, bila je hit u glavu. Rođa je bio ozbiljan lik u ovom poslu. Dok je pesma završavana, mi nismo taj finansijski deo završili, a Rođa je u međuvremenu otišao sa ovog sveta. Desetak dana posle njegove sahrane našao sam telefon njegove porodice i okrenuo ih da im kažem da ja imam obavezu prema njemu. Njima je to bilo drago, jer ih ima puno koji ih nikad nisu pozvali - prisetio se Aco.

Pevač ima tri ćerke, ali ističe da će se loza Pejovića ipak nastaviti:

- Nisam nikad žalio što nisam dobio sina. Moje tri ćerke su kao da imam tri sina. To je moja loza. Produžiće lozu moje ćerke, jedna od njih će nagovoriti muža da uzme prezime Pejović (smeh).

foto: Damir Dervišagić

Aco je bio jedan od najpopularnijih klupskih pevača devedesetih godina, pa nije ni čudo što su na njegove nastupe redovno dolazili i momci sa one strane zakona.

- Svi iz tog miljea su dolazili, nema ko nije bio. Imali smo sjajan odnos, oni su bili ozbiljni šmekeri i gospoda. Pevao sam svima. Pamtim tu stariju gardu. Ko je šta radio, ja u to nisam ulazio. Ja sam za njih bio tu kad su hteli da se opuste i uživaju - ispričao je Pejović.

Otkrio je i da je započeo novi biznis s vinom.

- Tek sam s tim krenuo. Muzika mi je prioritet. Već 10 godina imam vinograd kod Smedereva. Ja letovanje provodim u Toskani, tamo imam prijatelja kod koga idem redovno. Odatle sam doneo čokote, tako da je to dobitna kombinacija. Vinograd je baš blagorodan, razlikuje se od svih tamo. Imam vrhunsko vino, preferiram italijansko. Najviše to bude za prijatelje i mene, ako zafali, otvaramo neke druge flaše - završio je Pejović.