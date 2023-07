ŠOK! ANDREANA ČEKIĆ DEBITOVALA SA 5 GODINA! Pevačica ostavila reportere bez teksta: Nastupala pred ogromnom publikom (VIDEO)

Andreana Čekić iznenadila je mnogi novim stajlingom. Pevačica je promenila boju kose, zbog čega je mnogi na društvenim mrežama upoređuju sa američkom glumicom Sindi Kraford. A evo kako Čekićeva reaguje na ove komentare.

- Ona je prelepa žena, ali verovatno zbog boje kose upoređuju - rekla je pevačica i poslom se osvrnula na to zašto se ofarbala:

- Nisam nova, ja sam uvek ona stara. Ništa specijalno se mi je dogodilo, ali sam odlučila da promenim eto onako boju kose. Mislim da ću se i vratiti, verovatno u moju staru boju, ali za sad neka ovako.

ANDREANA ČEKIĆ DEBITOVALA SA 5 GODINA! Pevačica ostavila reportere bez teksta: Pevala pred ogromnom publikom

Pevačica se prisjetila prvog letovanja bez roditelja, ali je i otkrila sa koliko godina je prvi put uzela mikrofon u ruke.

- Prvi put kad sam samostalno negde otišla, to je bilo kad sam počela već da se bavim pevanjem. Na prvo more me je odvela baka, mamina mama, ovom prilikom je puno pozdravljam. I tad sam prvi put i zapevala, mislim da sam imala 5 godina. Bili smo u Hrvatskoj, bila je neka muzikica u nekom restoranu i baka me nagovorila da otpevam neku pesmu. Ja se više i ne svećam koja je bila, ali znam da sam se tresla od treme, ali dobro bila sam dete - rekla je pevačica.

