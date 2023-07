DA LI STE ZNALI OVO O IVANI SELAKOV?! Pevačica otkrila šta je prethodilo njenoj solo karijeri i koji pevač joj je dao VETAR U LEĐA

Ivana Selakov se dve decenije nalazi na muzičkoj sceni, a pored velikog broja hitova koja je do sada objavila, može da se pohvali i jedinom pobjedom Srbije na pesmi Eurovizije na kojoj je učestvovala sa Marijom Šerifović 2007. godine, dok i bila članica grupe "Bjuti Kvins".

Međutim, malo ko zna da Ivanin glas često čujemo u mnogim poznatim pesmama kao prateći vokal, a ovoga puta to je bio slučaj na novim albumima Aleksandre Prijević i Milice Pavlović.

- Ja sam odpevala prateći vokal za jednu pesmu "Placebo". Zvao me je moj kolega i prijatelj Miloš Roganović koji je napisao pesmu. Ja to radim, mojim kolegama i koleginicama naravno, obožavam prateće vokale. To je nešto gde sam postala poznata i pre nego što sam postala poznata kao solo-pevač. Tako da, ja to obožavam da radim i imam jednu pesmu na novom albumu Milice Pavlović. Mada previše je pesama gde sam otpevala prateće vokale. Nekako je jako kreativno, zato što meni uvek svi daju odršene ruke da pevam šta hoću i onda ja nekako, ako se inspirišem, ubacim i neki solodeo, onako dam svoju kreativnost i onda to stvarno bude, onako, jako interesantno - rekla je Selakov.

Mnogi pevači i pevačice ističu Sašu Matića kao jednog od redkih kolega koji im je bio najveća podrška. Selakova je otkrila ko je bio tu za nju na početku karijere i kakav odnos ima sa Matićem.

- Ja sam uvek izdvajala Cecu ona mi je dala najveći veter u leđa na početku moje karijere, ali svakako da sa Sašom imam jako lepu saradnju i više puta smo tako pevali zajedno na nekim manifestacijama. Pre nekoliko godina, me je pozvao da mu budem gost na koncertu u Areni pa smo zajedno odpevali "Ako je do mene" - rekla je pevačica.

