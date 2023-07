IVANA SELAKOV OTKRILA DA JE PORODICU DARKA RADOVANOVIĆA ZADESILA JOŠ JEDNA TRAGEDIJA! Otvorila dušu, pa usledilo veliko PRIZNANJE

Poznata pevačica Ivana Selakov sumirala je svoju dugogodišnju karijeru, te otkrila detalje poslovnih saradnji s pokojnim Darkom Radovanovićem.

- Ono što je prelomilo moju karijeru je svakako duetska pesma sa Darkom Radovanovićem. Sve je bilo stepenica po stepenica, ali sve je išlo ka toj čuvenoj pesmi da ja prelomim da snimim album. Mi smo imali planove da pevamo zajedno, da nastupamo, on je imao planove za ozbiljne koncerte, nažalost prekratko druženje i prijateljstvo. Za mene je to bilo najtraumatičnije iskustvo. Mislim da je taj momak mogao da uradi još puno, puno stvari. Nedavno sam zvala njegovu majku da izjavim saučešće, jer sam čula da je Darkov otac preminuo. Sa njegovom suprugom se čujem povremeno. Iza njega su ostale pesme i diskografija i mislimd a se ona ne razume u to kako to ide papirološki. Ona i sama kaže da se za neke stvari snašla, za neke nije. Htela sam da joj pomognem oko diskografije - priznala je pevačica i dodala da ima ima veliki problem sa naslednicom, koja, kako pevačica ističe, ima poremećaj ishrane.

- U nekim stvarima jesam stroga, u nekim ne. U nekim stvarima sam stvarno stroga... Najviše sam stroga oko hrane. Naša ćerka ima neki poremećaj ishrane, urođeni, o tome se jako malo zna u našoj zemlji. Više postoje neki članci na engleskom jeziku koje sam ja čitala, ona je veliki izbirač - rekla je pevačica na početku.

- Ona stvarno ima veliki problem, tj. mi. Najviše se svađamo oko hrane. Sve ostalo pada u drugi plan, svađamo se i natežemo da išta unese u sebe. Sve ostalo je okej kod nje - kazala je Ivana Selakov za "Premijeru, vikend specijal".

Ivana je prokomentarisala i proces vantelesne oplodnje, kojem se svojevremeno podvrgla, posle kojeg je dobila ćerkicu.

- Prošla sam kroz proces vantelesne oplodnje, imala sam sreću da mi uspe iz prve. Mnoge žene me kontaktiraju na društvenim mrežama za to, uputim ih gde da idu, preporučim im moju doktorku Gocu, znam koliko je sve to važno, imamo najbolje doktore na svetu - istakla je Ivana u emisiji.

